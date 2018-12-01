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Сегодня, 11:57

Для СОНКО проводится конкурс


Для СОНКО проводится конкурсДо 12 декабря ведется прием заявок на конкурс для социально ориентированных некоммерческих организаций по следующим направлениям: профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства. А также дошкольное дополнительное образование, поддержка общественно значимых молодежных инициатив, проектов, организаций, межнациональное сотрудничество, сохранение и защита самобытности культуры и традиций народов России.

Форма заявки и документы доступны на официальном сайте Министерства экономики и торговли республики в разделе «СОНКО».



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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