Приближается скорбная дата – 75-летие депортации калмыцкого народа. Тысячи семей республики готовы рассказать о том, что пришлось пережить за те 13 лет разлуки с родиной. Поколение, на плечи которого возложили тяготы ссылки, отличается особой стойкостью. Несмотря на трагедию общенационального масштаба, они не ожесточились, а наоборот, радуются жизни. И помнят каждый день, начиная с 28-го декабря 43-го года.



При воспоминаниях о том, что пришлось пережить - невольно наворачиваются слезы, говорит Иван Мудункаев. Приближается 28 декабря. В этот день он обязательно зажигает лампадку и возносит молитвы тем, кто остался навечно в холодной сибирской земле. Всю свою боль и личную трагедию он отразил в стихах собственного сочинения, которое написал к скорбной дате.



Детская память ясно запечатлела тот декабрьский день, когда его вместе с родителями, братьями и сестрами погрузили в товарный вагон. Было темно, холодно и страшно. Тогда Иван был подростком. Поэтому хорошо помнит долгую дорогу в Сибирь, которую отняла отца. Рассказывает, что в момент короткой остановки товарняка, все мужчины выбегали за снегом. Поскольку хотелось пить и есть. А отец Ивана поскользнулся и не успел запрыгнуть в вагон.



О судьбе отца долгое время родные ничего не знали. И только после возвращения в родные степи Иван Мудункаев узнал, что его отец умер в 47 году в одном из сибирских поселений. Несмотря на испытания, Иван Дорджиевич вместе с супругой сумели вырастить детей, достигли боевых и трудовых высот, сохранили в себе самые лучшие человеческие качества. О трагической странице калмыцкого народа знаю только по рассказам дедушки, говорит внук Санал Мудункаев.



На кусок хлеба зарабатывал на лесоповале и тогда еще 15-ти летний Цевдэн Ханинов - еще один герой нашего сюжета, которому пришлось испытать весь ужас сталинской репрессии.



Несмотря на то, что тогда мы были детьми, говорит Цевдэн Очирович, в памяти остались фрагменты того страшного времени. Высланы были более 110 тысяч человек, за первые пять лет репрессий калмыцкий народ потерял треть населения автономии. Не зря депортацию называют национальной катастрофой. За 13 лет каждая семья потеряла кого-то из близких. Это самая трагичная страница истории калмыков, говорит профессор калмыцкого госуниверситета Владимир Убушаев. Много лет он занимается исследованием этой темы. Достоверные факты, о том, как сумели выжить наши дедушки и бабушки, из его учебников узнало не одно поколение студентов.



Сегодня герои нашего сюжета рядом с теми, кого любят искренне и кем гордятся. Дети, внуки и правнуки окружили заботой поколение репрессированных. Стойкость и мужество наших бабушек и дедушек – должны оставаться жизненным ориентиром для каждого из нас. Приближается скорбная дата – 75-летие депортации калмыцкого народа. Тысячи семей республики готовы рассказать о том, что пришлось пережить за те 13 лет разлуки с родиной. Поколение, на плечи которого возложили тяготы ссылки, отличается особой стойкостью. Несмотря на трагедию общенационального масштаба, они не ожесточились, а наоборот, радуются жизни. И помнят каждый день, начиная с 28-го декабря 43-го года.При воспоминаниях о том, что пришлось пережить - невольно наворачиваются слезы, говорит Иван Мудункаев. Приближается 28 декабря. В этот день он обязательно зажигает лампадку и возносит молитвы тем, кто остался навечно в холодной сибирской земле. Всю свою боль и личную трагедию он отразил в стихах собственного сочинения, которое написал к скорбной дате.Детская память ясно запечатлела тот декабрьский день, когда его вместе с родителями, братьями и сестрами погрузили в товарный вагон. Было темно, холодно и страшно. Тогда Иван был подростком. Поэтому хорошо помнит долгую дорогу в Сибирь, которую отняла отца. Рассказывает, что в момент короткой остановки товарняка, все мужчины выбегали за снегом. Поскольку хотелось пить и есть. А отец Ивана поскользнулся и не успел запрыгнуть в вагон.О судьбе отца долгое время родные ничего не знали. И только после возвращения в родные степи Иван Мудункаев узнал, что его отец умер в 47 году в одном из сибирских поселений. Несмотря на испытания, Иван Дорджиевич вместе с супругой сумели вырастить детей, достигли боевых и трудовых высот, сохранили в себе самые лучшие человеческие качества. О трагической странице калмыцкого народа знаю только по рассказам дедушки, говорит внук Санал Мудункаев.На кусок хлеба зарабатывал на лесоповале и тогда еще 15-ти летний Цевдэн Ханинов - еще один герой нашего сюжета, которому пришлось испытать весь ужас сталинской репрессии.Несмотря на то, что тогда мы были детьми, говорит Цевдэн Очирович, в памяти остались фрагменты того страшного времени. Высланы были более 110 тысяч человек, за первые пять лет репрессий калмыцкий народ потерял треть населения автономии. Не зря депортацию называют национальной катастрофой. За 13 лет каждая семья потеряла кого-то из близких. Это самая трагичная страница истории калмыков, говорит профессор калмыцкого госуниверситета Владимир Убушаев. Много лет он занимается исследованием этой темы. Достоверные факты, о том, как сумели выжить наши дедушки и бабушки, из его учебников узнало не одно поколение студентов.Сегодня герои нашего сюжета рядом с теми, кого любят искренне и кем гордятся. Дети, внуки и правнуки окружили заботой поколение репрессированных. Стойкость и мужество наших бабушек и дедушек – должны оставаться жизненным ориентиром для каждого из нас.



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