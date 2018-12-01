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Сегодня, 11:54

Ведется прием обращений жителей региона на прямую линию с главой республики


Ведется прием обращений жителей региона на прямую линию с главой республикиВ эти дни ведется прием обращений жителей региона на прямую линию с главой республики Алексеем Орловым. Она состоится в середине декабря. А пока идет активная подготовка к проведению этого спецпроекта.

Напомним, он существует с 2017 года и предназначен для непосредственного общения руководства Калмыкии с населением. Так, в августе текущего года было принято 124 вопроса. В этот раз запланировано 45 точек выхода в прямой эфир по всей республике, а также на базе постоянного представительства Калмыкии в Москве. Помимо профильных министров, на связи с жителями региона в режиме онлайн будут и главы районов.



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