О развитии национального языка

Члены регионального правительства, ученые и общественники обсудили сегодня проблему развития национального языка в целях сохранения духовного, культурного и исторического наследия.



На сегодняшний день большой вклад в развитие и сохранение родного языка вносят писатели и поэты, учителя, ученые и журналисты. Однако этого недостаточно. При этом, уже несколько лет в КалмГУ и Центральном хуруле проводятся бесплатные курсы калмыцкого языка. В программе есть и отдельные занятия по «Тодо бичг». Такое новшество было введено в связи с огромным интересом слушателей к старокалмыцкой письменности.



Как было заявлено на заседании, продолжается и реализация подпрограммы регионального министерства образования и науки «Сохранение и развитие калмыцкого языка». Общий объем финансирования по этому направлению из средств республиканского бюджета с 2015-го по 2020-й годы составляет более 40 миллионов рублей. О создании фондов по сохранению родного языка говорил и председатель правительства Игорь Зотов. Члены регионального правительства, ученые и общественники обсудили сегодня проблему развития национального языка в целях сохранения духовного, культурного и исторического наследия.На сегодняшний день большой вклад в развитие и сохранение родного языка вносят писатели и поэты, учителя, ученые и журналисты. Однако этого недостаточно. При этом, уже несколько лет в КалмГУ и Центральном хуруле проводятся бесплатные курсы калмыцкого языка. В программе есть и отдельные занятия по «Тодо бичг». Такое новшество было введено в связи с огромным интересом слушателей к старокалмыцкой письменности.Как было заявлено на заседании, продолжается и реализация подпрограммы регионального министерства образования и науки «Сохранение и развитие калмыцкого языка». Общий объем финансирования по этому направлению из средств республиканского бюджета с 2015-го по 2020-й годы составляет более 40 миллионов рублей. О создании фондов по сохранению родного языка говорил и председатель правительства Игорь Зотов.



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