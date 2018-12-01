В России прошла акция ко «Дню неизвестного солдата»

Всероссийская акция ко «Дню неизвестного солдата» состоялась сегодня у мемориального комплекса героям Гражданской и Великой Отечественной войн. В церемонии возложения цветов к Вечному огню приняли участие юнармейские отряды образовательных учреждений столицы, поисковые отряды Калмыкии.



В этот день 52 года назад прах Неизвестного солдата был перенесен из братской могилы, который находился на 41 километре Ленинградского шоссе и торжественно был захоронен в Александровском саду у стен кремля в Москве. Всероссийская акция ко «Дню неизвестного солдата» состоялась сегодня у мемориального комплекса героям Гражданской и Великой Отечественной войн. В церемонии возложения цветов к Вечному огню приняли участие юнармейские отряды образовательных учреждений столицы, поисковые отряды Калмыкии.В этот день 52 года назад прах Неизвестного солдата был перенесен из братской могилы, который находился на 41 километре Ленинградского шоссе и торжественно был захоронен в Александровском саду у стен кремля в Москве.



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