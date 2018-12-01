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Сегодня, 12:15

Сегодня последний день уплаты налогов


Сегодня последний день уплаты налоговСегодня последний день уплаты налогов. Платеж можно осуществить любым способом - на сайте ФНС, через Госуслуги. Тех, кто допустит просрочку, в первую очередь, ожидает начисление пени.

Гражданам, уклоняющимся от уплаты налогов, кроме счетов за прошлые долги, федеральная налоговая служба выставит штраф – 20 процентов от суммы годового платежа. Кроме того, с 2017 года россиянин, владеющий недвижимостью и/или автомобилем, должен сообщить о своем имуществе сам. Если он не получил уведомление об уплате налога и не подал сведения о своей недвижимости или транспортном средстве налоговикам, то, согласно статье 129 налогового кодекса, его оштрафуют.

Также ведомство вправе взыскать налоги через суд после окончания срока исполнения требования об уплате. И должника могут не выпустить за пределы страны, если суд примет решение о взыскании задолженности, а судебный пристав выдаст постановление о запрете выезда. Пристав может начать исполнительное производство, если долги по налогам – больше 30 тысяч рублей.



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