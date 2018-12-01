Председатель Народного Хурала Калмыкии, секретарь Регионального отделения Партии Анатолий Козачко провел прием граждан. Поступившие обращения касались и трудоустройства, и развития предпринимательства и других сфер.



Так, житель города обратился с просьбой оказания помощи в издании учебника «История донского казачества». Вопрос будет решен уже ближайшее время. Кроме того, представитель молодого поколения обратился с просьбой помочь с трудоустройством. Вернувшись в Калмыкию, пока он сидит без работы. Вопрос взят под контроль Анатолием Козачко. Председатель Народного Хурала Калмыкии, секретарь Регионального отделения Партии Анатолий Козачко провел прием граждан. Поступившие обращения касались и трудоустройства, и развития предпринимательства и других сфер.Так, житель города обратился с просьбой оказания помощи в издании учебника «История донского казачества». Вопрос будет решен уже ближайшее время. Кроме того, представитель молодого поколения обратился с просьбой помочь с трудоустройством. Вернувшись в Калмыкию, пока он сидит без работы. Вопрос взят под контроль Анатолием Козачко.



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