Ситуация на дорогах остается напряженной. За неделю зарегистрировано 10 ДТП, в которых 18 человек получили травмы различной степени тяжести, плюс - четверо погибших. Одно из ЧП произошло накануне на трассе Яшкуль-Комсомольский, сообщили в пресс-службе ведомства. Ситуация на дорогах остается напряженной. За неделю зарегистрировано 10 ДТП, в которых 18 человек получили травмы различной степени тяжести, плюс - четверо погибших. Одно из ЧП произошло накануне на трассе Яшкуль-Комсомольский, сообщили в пресс-службе ведомства.



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