На сайте интернет-газеты «Степные вести» продолжается прием обращений граждан в рамках подготовки к 4-й прямой линии с руководителем республики, которая состоится в середине декабря. Вопросы принимают на сайте http://tegrk.ru. Ориентиром служит анимированный баннер Глава онлайн. Там размещена специальная форма, которую нужно заполнить. Принимаются и видеовопросы.



Напоминаем, что нужно указать контактные данные, в том числе корректный адрес. Если ваш вопрос не попадет в прямой эфир, тогда вам смогут направить письменный ответ. Отправить обращение можно до 10 декабря.



В рамках «прямой линии», прошедшей в августе этого года, в разговоре с жителями республики приняли участие региональные министры и глава администрации Элисты. В этот раз наряду с ними в спецпроекте будут задействованы и руководители районов. На сайте интернет-газеты «Степные вести» продолжается прием обращений граждан в рамках подготовки к 4-й прямой линии с руководителем республики, которая состоится в середине декабря. Вопросы принимают на сайте http://tegrk.ru. Ориентиром служит анимированный баннер Глава онлайн. Там размещена специальная форма, которую нужно заполнить. Принимаются и видеовопросы.Напоминаем, что нужно указать контактные данные, в том числе корректный адрес. Если ваш вопрос не попадет в прямой эфир, тогда вам смогут направить письменный ответ. Отправить обращение можно до 10 декабря.В рамках «прямой линии», прошедшей в августе этого года, в разговоре с жителями республики приняли участие региональные министры и глава администрации Элисты. В этот раз наряду с ними в спецпроекте будут задействованы и руководители районов.



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