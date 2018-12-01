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Сегодня, 12:02

Жители региона отметили общий день рождения


Жители региона отметили общий день рожденияЖители региона отметили общий день рождения - национальный праздник Зул. По традиции в этот день в самом большом буддийском храме в Европе состоялся молебен. Священнослужители и миряне молились о благополучии всех живых существ. В память о Ламе Цонкапе были зажжены тысячи лампадок. А в центре города на площади Пагоды 7 дней сотни элистинцев приняли участие в народных гуляниях с праздничным концертом.

Зажженные лампадки, ароматный чай и борцоги – неизменные атрибуты одного из самых радостных, любимых и почитаемых праздников калмыков. Он связан с именем великого вероучителя, основателя ламаизма – Ламы Цонкапы. Именно ему посвящены тысячи подношений верующих. В едином духовном устремлении они собрались в этот день главном буддийском храме Золотая обитель Будды Шакьямуни.

Зул считается днем рождения всего калмыцкого народа. Так что в этот день принято прибавлять к своему возрасту еще один год. Сотни элистинцев и гостей степной столицы пришли на молебен, в том числе и чтобы духовно очиститься и накопить положительную энергию, а также вместе отметить праздник.

А еще Зул символизирует встречу Нового года и начало зимы. Потому этот день просто не мог обойтись без народных гуляний и праздничного концерта. Он состоялся на центральной площади Пагода семи дней. Кульминационным моментом стал конкурс на лучший рецепт калмыцкого чая, который здесь был представлен на самый разный вкус и аромат. Угощали гостеприимные хозяйки кибиток всех желающих и другими национальными блюдами.

Приобщиться к культуре и конечно посетить самый большой буддийский храм в Европе во время большого молебна стараются и туристы. Многие из них говорят о его особой энергетике.

В первую очередь Зул праздник семейный. С ним связано большое количество ритуалов, которые жители Калмыкии стараются неукоснительно исполнять.

Праздник тысячи лампад по традиции завершился торжественным обходом монахов и верующих вокруг Золотой обители Будды Шакьямуни с пением священной мантры.

Этот праздник, издревле почитается нашим народом и знаменует наступление Нового года жизни. Зул дарит всем нам надежду и светлые ожидания на добрые перемены, веру в то, что новый год будет удачным и счастливым, говорится в поздравлении депутата Государственной думы Марины Мукабеновой.

На Зул в семейном кругу мы вспоминаем обычаи предков, молимся о счастье для своих родных и близких, произносим благопожелания, призывающие мир и согласие в наши дома. Пусть наступающий год будет для всех нас годом удачи и исполнения задуманных желаний.

Поздравил жителей Калмыкии и депутат Госдумы Батор Адучиев. Зул - один из самых значимых для всех буддистов день. Он приносит с собой радость и уют, надежду на благополучие и удачу в наступающем году. Пусть в этот светлый праздник каждый дом освещает чистый свет горящих лампад, звучат благопожелания мира и согласия, звенит детский смех, говорится в поздравлении.



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