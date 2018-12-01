НОВОСТИ Прямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM











Жители региона отметили общий день рождения





Жители региона отметили общий день рождения - национальный праздник Зул. По традиции в этот день в самом большом буддийском храме в Европе состоялся молебен. Священнослужители и миряне молились о благополучии всех живых существ. В память о Ламе Цонкапе были зажжены тысячи лампадок. А в центре города на площади Пагоды 7 дней сотни элистинцев приняли участие в народных гуляниях с праздничным концертом.



Зажженные лампадки, ароматный чай и борцоги – неизменные атрибуты одного из самых радостных, любимых и почитаемых праздников калмыков. Он связан с именем великого вероучителя, основателя ламаизма – Ламы Цонкапы. Именно ему посвящены тысячи подношений верующих. В едином духовном устремлении они собрались в этот день главном буддийском храме Золотая обитель Будды Шакьямуни.



Зул считается днем рождения всего калмыцкого народа. Так что в этот день принято прибавлять к своему возрасту еще один год. Сотни элистинцев и гостей степной столицы пришли на молебен, в том числе и чтобы духовно очиститься и накопить положительную энергию, а также вместе отметить праздник.



А еще Зул символизирует встречу Нового года и начало зимы. Потому этот день просто не мог обойтись без народных гуляний и праздничного концерта. Он состоялся на центральной площади Пагода семи дней. Кульминационным моментом стал конкурс на лучший рецепт калмыцкого чая, который здесь был представлен на самый разный вкус и аромат. Угощали гостеприимные хозяйки кибиток всех желающих и другими национальными блюдами.



Приобщиться к культуре и конечно посетить самый большой буддийский храм в Европе во время большого молебна стараются и туристы. Многие из них говорят о его особой энергетике.



В первую очередь Зул праздник семейный. С ним связано большое количество ритуалов, которые жители Калмыкии стараются неукоснительно исполнять.



Праздник тысячи лампад по традиции завершился торжественным обходом монахов и верующих вокруг Золотой обители Будды Шакьямуни с пением священной мантры.



Этот праздник, издревле почитается нашим народом и знаменует наступление Нового года жизни. Зул дарит всем нам надежду и светлые ожидания на добрые перемены, веру в то, что новый год будет удачным и счастливым, говорится в поздравлении депутата Государственной думы Марины Мукабеновой.



На Зул в семейном кругу мы вспоминаем обычаи предков, молимся о счастье для своих родных и близких, произносим благопожелания, призывающие мир и согласие в наши дома. Пусть наступающий год будет для всех нас годом удачи и исполнения задуманных желаний.



Поздравил жителей Калмыкии и депутат Госдумы Батор Адучиев. Зул - один из самых значимых для всех буддистов день. Он приносит с собой радость и уют, надежду на благополучие и удачу в наступающем году. Пусть в этот светлый праздник каждый дом освещает чистый свет горящих лампад, звучат благопожелания мира и согласия, звенит детский смех, говорится в поздравлении. Жители региона отметили общий день рождения - национальный праздник Зул. По традиции в этот день в самом большом буддийском храме в Европе состоялся молебен. Священнослужители и миряне молились о благополучии всех живых существ. В память о Ламе Цонкапе были зажжены тысячи лампадок. А в центре города на площади Пагоды 7 дней сотни элистинцев приняли участие в народных гуляниях с праздничным концертом.Зажженные лампадки, ароматный чай и борцоги – неизменные атрибуты одного из самых радостных, любимых и почитаемых праздников калмыков. Он связан с именем великого вероучителя, основателя ламаизма – Ламы Цонкапы. Именно ему посвящены тысячи подношений верующих. В едином духовном устремлении они собрались в этот день главном буддийском храме Золотая обитель Будды Шакьямуни.Зул считается днем рождения всего калмыцкого народа. Так что в этот день принято прибавлять к своему возрасту еще один год. Сотни элистинцев и гостей степной столицы пришли на молебен, в том числе и чтобы духовно очиститься и накопить положительную энергию, а также вместе отметить праздник.А еще Зул символизирует встречу Нового года и начало зимы. Потому этот день просто не мог обойтись без народных гуляний и праздничного концерта. Он состоялся на центральной площади Пагода семи дней. Кульминационным моментом стал конкурс на лучший рецепт калмыцкого чая, который здесь был представлен на самый разный вкус и аромат. Угощали гостеприимные хозяйки кибиток всех желающих и другими национальными блюдами.Приобщиться к культуре и конечно посетить самый большой буддийский храм в Европе во время большого молебна стараются и туристы. Многие из них говорят о его особой энергетике.В первую очередь Зул праздник семейный. С ним связано большое количество ритуалов, которые жители Калмыкии стараются неукоснительно исполнять.Праздник тысячи лампад по традиции завершился торжественным обходом монахов и верующих вокруг Золотой обители Будды Шакьямуни с пением священной мантры.Этот праздник, издревле почитается нашим народом и знаменует наступление Нового года жизни. Зул дарит всем нам надежду и светлые ожидания на добрые перемены, веру в то, что новый год будет удачным и счастливым, говорится в поздравлении депутата Государственной думы Марины Мукабеновой.На Зул в семейном кругу мы вспоминаем обычаи предков, молимся о счастье для своих родных и близких, произносим благопожелания, призывающие мир и согласие в наши дома. Пусть наступающий год будет для всех нас годом удачи и исполнения задуманных желаний.Поздравил жителей Калмыкии и депутат Госдумы Батор Адучиев. Зул - один из самых значимых для всех буддистов день. Он приносит с собой радость и уют, надежду на благополучие и удачу в наступающем году. Пусть в этот светлый праздник каждый дом освещает чистый свет горящих лампад, звучат благопожелания мира и согласия, звенит детский смех, говорится в поздравлении.



Смотреть полный выпуск новостей



Другие новости по теме:



В Центральном хуруле прошел праздничный молебен Сегодня в Калмыкии выходной Завтра 21 мая – день рождения Будды Шакьямуни 21 мая – День рождения Будды Шакьямуни В Калмыкии отметили Цаган Сар В Центральном хуруле состоялся большой молебен В Калмыкии отметили буддийский праздник В Калмыкии отмечают национальный праздник «День рождения Будды Шакьямуни» Буддисты Калмыкии отметили День рождения Будды Шакьямуни Калмыкия отмечает День рождения, Просветления и ухода в Паринирвану Будды Шакьямуни



Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»



Р е к л а м а А р х и в « Декабрь 2018 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31







