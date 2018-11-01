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Сегодня, 12:24

На главной площади Элисты сегодня установили новогоднюю ёлку


На главной площади Элисты сегодня установили новогоднюю ёлкуНа главной площади Элисты сегодня установили новогоднюю ёлку. Она появилась в преддверии калмыцкого национального праздника Зул. Пагода семи дней - станет и центром новогодних празднований.

Эту искусственную зелёную красавицу высотой 12 метров украшают яркие игрушки и гирлянды. Уже сегодня вечером она загорятся яркими огнями. А венчает искусственное дерево большая красная звезда.

Ближе к Новому году будет украшена большой пушистой ёлкой и Площадь Победы. Здесь установят живую лесную красавицу.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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