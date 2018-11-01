На главной площади Элисты сегодня установили новогоднюю ёлку. Она появилась в преддверии калмыцкого национального праздника Зул. Пагода семи дней - станет и центром новогодних празднований.



Эту искусственную зелёную красавицу высотой 12 метров украшают яркие игрушки и гирлянды. Уже сегодня вечером она загорятся яркими огнями. А венчает искусственное дерево большая красная звезда.



Ближе к Новому году будет украшена большой пушистой ёлкой и Площадь Победы. Здесь установят живую лесную красавицу. На главной площади Элисты сегодня установили новогоднюю ёлку. Она появилась в преддверии калмыцкого национального праздника Зул. Пагода семи дней - станет и центром новогодних празднований.Эту искусственную зелёную красавицу высотой 12 метров украшают яркие игрушки и гирлянды. Уже сегодня вечером она загорятся яркими огнями. А венчает искусственное дерево большая красная звезда.Ближе к Новому году будет украшена большой пушистой ёлкой и Площадь Победы. Здесь установят живую лесную красавицу.



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