ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:22

Встреча с Александром Каманджаевым


Встреча с Александром КаманджаевымВ эту субботу 1 декабря на телеканале Россия 1 в 8 часов 40 минут в эфир выйдет передача Ирины Гольдиновой о жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. В преддверии Международного дня инвалидов, расскажем о тех, кто не смотря ни на что, смогли преодолеть трудности и добиться поставленных целей и задач.

Героем передачи будет общественный деятель, политик Александр Каманджаев.



Другие новости по теме:

  • Социализация горожан с ограниченными возможностями
  • Актуальные темы в прямом эфире "Здесь и сейчас"
  • В рамках программы «Доступная среда» будут адаптированы 29 медучреждений
  • В Калмыкии трудоустроено 200 человек с ограниченными возможностями здоровья
  • В эфир вышла четвертая передача "Наследие"
  • Создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями
  • В Элисте состоялся турнир по страйкболу среди инвалидов
  • В Кетченеровском районе продвигается "Доступная среда"
  • В Элисте стартовал Национальный чемпионат среди инвалидов «Абилимпикс»
  • В Центральном хуруле пройдут предновогодние ритуалы

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Ноябрь 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34