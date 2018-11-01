Встреча с Александром Каманджаевым

В эту субботу 1 декабря на телеканале Россия 1 в 8 часов 40 минут в эфир выйдет передача Ирины Гольдиновой о жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. В преддверии Международного дня инвалидов, расскажем о тех, кто не смотря ни на что, смогли преодолеть трудности и добиться поставленных целей и задач.



Героем передачи будет общественный деятель, политик Александр Каманджаев. В эту субботу 1 декабря на телеканале Россия 1 в 8 часов 40 минут в эфир выйдет передача Ирины Гольдиновой о жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. В преддверии Международного дня инвалидов, расскажем о тех, кто не смотря ни на что, смогли преодолеть трудности и добиться поставленных целей и задач.Героем передачи будет общественный деятель, политик Александр Каманджаев.



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