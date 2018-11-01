В Элисте пройдёт акция «Стоп ВИЧ/СПИД»

Сегодня в Элисте на территории культурного комплекса пагода семи дней пройдёт акция «Стоп ВИЧ/СПИД». Она проводится для информирования населения о механизмах передачи ВИЧ, методах защиты от инфекции и своевременном диагностировании недуга.



В рамках акции на площадке будет установлена мобильная лаборатория, где все желающие могут анонимно и бесплатно сдать экспресс – тест на ВИЧ, будут раздаваться информационные памятки, средства контрацепции и красные ленты -символ борьбы со СПИДом. Сегодня в Элисте на территории культурного комплекса пагода семи дней пройдёт акция «Стоп ВИЧ/СПИД». Она проводится для информирования населения о механизмах передачи ВИЧ, методах защиты от инфекции и своевременном диагностировании недуга.В рамках акции на площадке будет установлена мобильная лаборатория, где все желающие могут анонимно и бесплатно сдать экспресс – тест на ВИЧ, будут раздаваться информационные памятки, средства контрацепции и красные ленты -символ борьбы со СПИДом.



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