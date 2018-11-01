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Сегодня, 12:15

Призовые места в Национальном чемпионате по профессиональному мастерству


Призовые места в Национальном чемпионате по профессиональному мастерствуДва призовых места заняла делегация из Калмыкии, которая участвовала в 4-м Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в Москве. Республика впервые принимала участие во всероссийском масштабном проекте. Соревнования проходили по 57 компетенциям, в 10 из которых участвовала наша сборная команда.

По итогам конкурса специалист Валентина Евгеденова заняла 3 место в номинации «Учитель начальных классов». Бронзовую награду завоевал Баатр Тюлюмджиев в компетенции «Медицинский и социальный уход». Самая юная участница Алина Шарапова удостоилась четвертого места в «Робототехнике». Она получила подарок от спонсоров и грамоту за «Лучшую конструкцию».



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