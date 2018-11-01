«Диалог культур» в КалмГУ

В Элисте начал свою работу 2-й Международный научный форум «Сетевое востоковедение: устные и письменные традиции в контексте межкультурного взаимодействия». А открыл его круглый стол, за которым говорили об «Интеграции как форме решения актуальных проблем современного востоковедения».



Сегодня востоковедным исследованиям принадлежит важнейшая роль в межрегиональном, международном сотрудничестве с Китаем, Монголией, Казахстаном, Киргизией, Узбекистаном и другими государствами. Международный форум востоковедов в Элисте проходит уже во второй раз. В нём участвуют ученые институтов и научных центров Российской академии наук, вузов Бурятии, Тывы, других регионов страны, ближнего и дальнего зарубежья, а также учителя, преподаватели, студенты, магистранты, аспиранты Калмыцкого университета. А начало все его работе положил круглый стол по теме «Интеграция как форма решения актуальных проблем современного востоковедения». Об особенностях этого процесса говорили участники совместных проектов, которые успешно реализуются и где уже есть положительный опыт.



Для языковедов Калмыкии и Киргизии - это первый опыт совместной работы. Они нашли много интересного в области топонимики.



Одним из пунктов работы этого дня стала презентация национальной кухни и концерт «Диалог культур». Здесь свою частичку участия вложили иностранные студенты, обучающиеся в главном вузе Калмыкии. А главным итогом работы круглого стола стало то, что его участники единодушно сошлись во мнении: Калмыцкий государственный университет сегодня - точка притяжения и стартовая площадка для многих международных проектов. Обсуждение поднятых здесь тем и проблем будет продолжено на пленарном заседании форума. В Элисте начал свою работу 2-й Международный научный форум «Сетевое востоковедение: устные и письменные традиции в контексте межкультурного взаимодействия». А открыл его круглый стол, за которым говорили об «Интеграции как форме решения актуальных проблем современного востоковедения».Сегодня востоковедным исследованиям принадлежит важнейшая роль в межрегиональном, международном сотрудничестве с Китаем, Монголией, Казахстаном, Киргизией, Узбекистаном и другими государствами. Международный форум востоковедов в Элисте проходит уже во второй раз. В нём участвуют ученые институтов и научных центров Российской академии наук, вузов Бурятии, Тывы, других регионов страны, ближнего и дальнего зарубежья, а также учителя, преподаватели, студенты, магистранты, аспиранты Калмыцкого университета. А начало все его работе положил круглый стол по теме «Интеграция как форма решения актуальных проблем современного востоковедения». Об особенностях этого процесса говорили участники совместных проектов, которые успешно реализуются и где уже есть положительный опыт.Для языковедов Калмыкии и Киргизии - это первый опыт совместной работы. Они нашли много интересного в области топонимики.Одним из пунктов работы этого дня стала презентация национальной кухни и концерт «Диалог культур». Здесь свою частичку участия вложили иностранные студенты, обучающиеся в главном вузе Калмыкии. А главным итогом работы круглого стола стало то, что его участники единодушно сошлись во мнении: Калмыцкий государственный университет сегодня - точка притяжения и стартовая площадка для многих международных проектов. Обсуждение поднятых здесь тем и проблем будет продолжено на пленарном заседании форума.



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