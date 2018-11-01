Вечер памяти Василия Ивановича Колодько, известного педагога, общественного деятеля, заслуженного учителя Калмыкии, декана филологического факультета состоялся накануне в Калмыцком госуниверситете. Его не стало два года назад после продолжительной болезни. Более 40 лет Василий Колодько отдал родному ВУЗу, выпестовал не одно поколение студентов. В этот день его вспоминали коллеги и друзья.



«Факультет гуманитарный – самый лучший, самый главный!» - эта кричалка стала лейтмотивом работы и учебы студентов и сотрудников филфака. А его декан Василий Иванович Колодько всегда был образцом для них. Педагог с большой буквы. Этому он посвятил жизнь. Из пятидесяти трудовых лет 41 год он трудился в Калмыцком госуниверситете. За это время при его участии здесь подготовили более восьми тысяч специалистов различных профилей. Многие поколения его студентов до сих пор с благодарностью вспоминают своего наставника. Как по-отечески мог пожурить, похвалить или поддержать в трудную минуту.



Общение с Василием Ивановичем, его оптимизм и жизнелюбие, приносило радость и придавало сил. Он был счастливым человеком, заботливым отцом и дедушкой, как никто другой, умел заряжать окружающих оптимизмом. Работать с ним было одно удовольствие, рассказывают коллеги Колодько.



Кроме теплых воспоминаний звучала в этот вечер и любимая музыка Василия Ивановича. Он был человеком незаурядным. Природа щедро одарила его талантами, главный из которых – это умение находить с людьми общий язык. В ноябре этого года Василию Колодько исполнилось бы 70 лет. Вечер памяти Василия Ивановича Колодько, известного педагога, общественного деятеля, заслуженного учителя Калмыкии, декана филологического факультета состоялся накануне в Калмыцком госуниверситете. Его не стало два года назад после продолжительной болезни. Более 40 лет Василий Колодько отдал родному ВУЗу, выпестовал не одно поколение студентов. В этот день его вспоминали коллеги и друзья.«Факультет гуманитарный – самый лучший, самый главный!» - эта кричалка стала лейтмотивом работы и учебы студентов и сотрудников филфака. А его декан Василий Иванович Колодько всегда был образцом для них. Педагог с большой буквы. Этому он посвятил жизнь. Из пятидесяти трудовых лет 41 год он трудился в Калмыцком госуниверситете. За это время при его участии здесь подготовили более восьми тысяч специалистов различных профилей. Многие поколения его студентов до сих пор с благодарностью вспоминают своего наставника. Как по-отечески мог пожурить, похвалить или поддержать в трудную минуту.Общение с Василием Ивановичем, его оптимизм и жизнелюбие, приносило радость и придавало сил. Он был счастливым человеком, заботливым отцом и дедушкой, как никто другой, умел заряжать окружающих оптимизмом. Работать с ним было одно удовольствие, рассказывают коллеги Колодько.Кроме теплых воспоминаний звучала в этот вечер и любимая музыка Василия Ивановича. Он был человеком незаурядным. Природа щедро одарила его талантами, главный из которых – это умение находить с людьми общий язык. В ноябре этого года Василию Колодько исполнилось бы 70 лет.



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