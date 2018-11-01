«Здесь и сейчас»: Государственный симфонический оркестр Калмыкии

Государственный симфонический оркестр Калмыкии отмечает 25-летие со дня основания. Сегодня коллектив оркестра полон творческих планов и продолжает дарить слушателям незабываемые встречи с шедеврами музыкального искусства.



Этой теме посвящен очередной выпуск интерактивной программы «Здесь и сейчас», который сегодня выйдет в прямом эфире Радио России - Калмыкия.



Слушайте радиопрограмму в 13 часов 14 минут в прямом эфире на частоте 102 и 7 ФМ, и смотрите видеотрансляцию на канале Радио Калмыкии в Ютьюб. Телефон в студии 4-11-26. Государственный симфонический оркестр Калмыкии отмечает 25-летие со дня основания. Сегодня коллектив оркестра полон творческих планов и продолжает дарить слушателям незабываемые встречи с шедеврами музыкального искусства.Этой теме посвящен очередной выпуск интерактивной программы «Здесь и сейчас», который сегодня выйдет в прямом эфире Радио России - Калмыкия.Слушайте радиопрограмму в 13 часов 14 минут в прямом эфире на частоте 102 и 7 ФМ, и смотрите видеотрансляцию на канале Радио Калмыкии в Ютьюб. Телефон в студии 4-11-26.



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