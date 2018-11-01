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Сегодня, 12:24

Биосферный заповедник «Черные земли» участвует в конкурсе «Фотоловушка-2018»


Биосферный заповедник «Черные земли» участвует в конкурсе «Фотоловушка-2018»В четвертом национальном конкурсе «Фотоловушка-2018» участвует Государственный природный биосферный заповедник «Черные земли». Среди видео и фоторабот путем открытого голосования выберут победителя.

В прошлом году из 72 участников главного приза за ролик «Наедине с сайгаками» удостоился национальный заповедник.

Кадры рождения и гибели птенца розового пеликана или бесцеремонность серебристых чаек смогли запечатлеть фотоловушки на островах озера Маныч. Эти уникальные кадры получены в условиях дикой природы с помощью фотоловушек. В Калмыкию в этом году прилетела самая крупная стая краснокнижных пернатых. Для сотрудников заповедника «Черные земли» появление розовых пеликанов стало настоящим сюрпризом.

Уникальные кадры реликтовых видов птиц в июле этого года запечатлела и наша видеокамера. Съемочной группе пришлось совершить непростое путешествие на остров «Тюльпановый», который расположен в акватории озера Маныч- Гудило, чтобы познакомится с редким видом пернатых.

Фотоловушки установлены по всей территории заповедника. Они оснащены датчиком движения и включаются при появлении животного в радиусе 15 метров. Аппарат работает на батарейках и записывает на флеш-карты. В объектив фотоловушек чаще всего попадают волки, лисы, птицы и сайгаки. Полученный в прошлом году в качестве главного приза антибраконьерский комплекс мгновенного оповещения сегодня помогает инспекторам заповедника «Чёрные земли» отслеживать появление нарушителей по каналам спутниковой связи.

Главный приз национального конкурса «Фотоловушка - 2018» - современное оборудование видеофиксации - в этом сезоне достанется видеоработе, запечатлевшей редких и уникальных животных. Победителя определят путем онлайн-голосования на официальном сайте конкурса. На сегодняшний день видеоролик из Калмыкии про розовых пеликанов набрал около 2 тысяч голосов и лидирует в списке участников. Голосование продлится до 25 декабря.




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