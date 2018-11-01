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Сегодня, 12:22

В Национальной библиотеке открылась фотовыставка


В Национальной библиотеке открылась фотовыставкаВ стенах Национальной библиотеки имени Амур-Санана открылась фотовыставка «Зная прошлое, понимаешь настоящее», посвященная 100-летию окончания Первой мировой войны. Она организована в рамках реализуемая в степном регионе проекта «Историческая память».

В сборе материалов, по словам координатора, советника главы республики Константина Кирпилева активное участие приняли – учащиеся «Школы юного поисковика» из Элисты. Собрана целая галерея снимков, повествующая о боевых сражениях воинов калмыков.

В рядах Войско Донского, по данным архивов, состояло около 4 –тысяч человек. На многих снимках представители калмыцкого казачества, чей подвиг отмечен высокими боевыми наградами – Орденами Святого Георгия, Гергиевскими крестами и медалями.



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