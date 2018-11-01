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Сегодня, 12:20

Прокуратура Калмыкии утвердила обвинительное заключение в отношении главы КФХ


Прокуратура Калмыкии утвердила обвинительное заключение в отношении главы КФХПрокуратура Калмыкии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы крестьянско-фермерского хозяйства. Он обвиняется в хищении свыше 4 миллионов рублей, выделенных из федерального и регионального бюджетов в качестве субсидий на поддержку сельхозтоваропроизводителей.

По версии следствия обвиняемые предоставляли в региональное министерство сельского хозяйства заведомо ложные сведения о выполненных работах и понесенных затратах на приобретение элитных семян, на содержание маточного и товарного поголовья.

В результате чего на банковский счет КФХ были незаконно перечислены финансовые средства.



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