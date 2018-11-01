Истекает срок оплаты налогов

Собственникам недвижимого имущества, земельных участков и транспортных средств необходимо заплатить налоги до 3 декабря.



Соответствующие уведомления были направлены налоговыми органами еще в октябре. В случае несвоевременной уплаты – к неплательщикам будут применяться штрафные санкции. Собственникам недвижимого имущества, земельных участков и транспортных средств необходимо заплатить налоги до 3 декабря.Соответствующие уведомления были направлены налоговыми органами еще в октябре. В случае несвоевременной уплаты – к неплательщикам будут применяться штрафные санкции.



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