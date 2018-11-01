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Сегодня, 12:18

Истекает срок оплаты налогов


Истекает срок оплаты налоговСобственникам недвижимого имущества, земельных участков и транспортных средств необходимо заплатить налоги до 3 декабря.

Соответствующие уведомления были направлены налоговыми органами еще в октябре. В случае несвоевременной уплаты – к неплательщикам будут применяться штрафные санкции.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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