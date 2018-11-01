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Сегодня, 12:16

В КалмГУ начинает работу Международная научная конференция


В КалмГУ начинает работу Международная научная конференцияСегодня в КалмГУ начинает работу 2-я Международная научная конференция «Сетевое востоковедение: устные и письменные традиции в контексте межкультурного взаимодействия».

Она нацелена на сохранение и научное осмысление богатейшего устного и письменного наследия, выработку новых подходов к решению научных задач в области расширения сферы межкультурного взаимодействия и совместного изучения актуальных проблем гуманитарной науки.



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