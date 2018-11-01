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Сегодня, 12:15

Проводится техническое тестирование оборудования к прямой линии с главой региона


Проводится техническое тестирование оборудования к прямой линии с главой регионаСегодня в рамках подготовки к проекту "Глава онлайн" состоится второе техническое тестирование оборудования. Первая проверка связи в точках выхода в районах и Элисте уже проведена. И еще одна заключительная проверка состоится 6 декабря.

Прямая линия, 4-я по счету, состоится в середине декабря. А с 1 декабря интернет-газета «Степные вести» начинает прием обращений на прямую линию. Чтобы задать вопрос, необходимо зайти на главную страницу издания, кликнуть на специальный баннер «Глава онлайн» и заполнить соответствующую форму. Можно отправить и видеовопрос. При подаче обращения нужно указать достоверные данные.

Напомним, в рамках «прямой линии», прошедшей в августе этого года, в разговоре с жителями республики приняли участие региональные министры и глава администрации Элисты. В этот раз наряду с ними в спецпроекте примут участие и главы РМО. Задать свой вопрос Главе региона можно будет до 10 декабря.



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