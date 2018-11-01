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Сегодня, 12:01

Приближается один из главных национальных праздников Зул


Приближается один из главных национальных праздников ЗулПриближается один из главных национальных праздников Зул. Его еще называют калмыцким новым годом. Но, как пояснили на брифинге для журналистов, согласно астрологическому календарю новый год наступает лишь спустя 5 дней после Зул. Это связано со сменой хозяина года. Что в свою очередь влияет на традицию прибавления года к своему возрасту.

Так, согласно этому калмыки считают возраст не по количеству прожитых лет, а по количеству хозяев года, под влиянием которых прожил человек. В соответствии с этим на зул практически в каждой калмыцкой семьи проводится особый ритуал.

Обычно это делает старшая женщина рода, которая из крутого теста лепит «лодку жизни» с фитильками из степной травы. Их количество должно быть ровно на один больше, чем возраст человека по калмыцкому исчислению.



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