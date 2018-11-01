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Сегодня, 11:59

В селе Малые Дербеты открыт сельский Дом культуры


В селе Малые Дербеты открыт сельский Дом культурыВ селе Малые Дербеты открыт сельский Дом культуры. В рамках рабочей поездки в торжественной церемонии принял участие Глава Калмыкии. Алексей Орлов посетил также ряд социальных и спортивных объектов.

Дом культуры «Юбилейный» отмечает круглую дату – 40 лет. Все эти годы малодербетовцы ждали капитального ремонта сельского клуба. И вот теперь воодушевленные масштабными преобразованиями они встречают гостей с песнями и танцами. Разделить радость с местными жителями приехал и глава региона.

В рамках реализации федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий» на капитальный ремонт объекта было выделено более 11 миллионов рублей. С обновленным домом культуры свои надежды связывают местные творческие коллективы. Среди них лауреаты международных и всероссийских конкурсов и фестивалей.

В 2019-м в регионе будут построены с нуля четыре дома культуры. Всего до 2024-го года, начиная со следующего, в Калмыкии будет построено и реконструировано 19 объектов.

Также в рамках рабочей поездки Алексей Орлов побывал в спортивном зале борьбы и бокса, площадью около 400 квадратных метров. Его строительство велось на народные средства с 2016 года. Всего было потрачено три с половиной миллиона рублей. Особое внимание Глава региона уделил и состоянию дорожной инфраструктуры. В этом году в райцентре отремонтировано около двух километров трасс местного значения. А в ходе рабочей встречи с руководством района Алексей Орлов обсудил ряд вопросов экономического и социального характера. В частности, речь шла о нехватке модульных фельдшерско-акушерских пунктов в поселках Унгн-тёрячи и Хонч-нур.

В селе Тундутово Алексей Орлов осмотрел ход строительства храма-часовни святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, который возводится по инициативе местных жителей.

В 60-е годы 19 века на этом месте был основан Приход храма Вознесения Господня. В то время в деревянной часовне функционировали две церковно-приходские школы. Одним из знаменательных событий тогда еще Вознесенской церкви стал факт крещения здесь будущего всемирно известного поэта – Велимира Хлебникова.

Для завершения строительства храма-часовни необходимо около 7 миллионов рублей. Глава региона пообещал оказать содействие в возведении храма.



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