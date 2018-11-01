В Калмыкии продолжается работа по передаче республиканских дорог в федеральную собственность. Эту работу проводит Министерство по земельным и имущественным отношениям.



В текущем году несколько республиканских дорог уже получили статус федеральных. Это трасса Яшкуль-Артезиан- Комсомольский , Элиста –Арзгир –Минеральные воды, Элиста – Ремонтное и Северная объездная дорога Элисты.



Об этом на встрече с журналистами рассказал профильный министр Борис Лиджиев. В Калмыкии продолжается работа по передаче республиканских дорог в федеральную собственность. Эту работу проводит Министерство по земельным и имущественным отношениям.В текущем году несколько республиканских дорог уже получили статус федеральных. Это трасса Яшкуль-Артезиан- Комсомольский , Элиста –Арзгир –Минеральные воды, Элиста – Ремонтное и Северная объездная дорога Элисты.Об этом на встрече с журналистами рассказал профильный министр Борис Лиджиев.



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