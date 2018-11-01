В Калмыкии с наступлением холодов стартовал гон сайгаков. Обычно в степном регионе он приходится на первой половине декабря, в этом году он начался раньше. Этот важный этап определит успех в компании по увеличению прироста популяции редкого вида.



В настоящее время в Калмыкии насчитывает не более семи тысяч особей. Их число зависит от зависит от количества половозрелых самцов. По учетным данным, сейчас их соотношение к численности популяции составляет 16 процентов. Чрезвычайно важны факторами являются погодные и кормовые условия, а специалисты особо отмечают и фактор беспокойства. В Калмыкии с наступлением холодов стартовал гон сайгаков. Обычно в степном регионе он приходится на первой половине декабря, в этом году он начался раньше. Этот важный этап определит успех в компании по увеличению прироста популяции редкого вида.В настоящее время в Калмыкии насчитывает не более семи тысяч особей. Их число зависит от зависит от количества половозрелых самцов. По учетным данным, сейчас их соотношение к численности популяции составляет 16 процентов. Чрезвычайно важны факторами являются погодные и кормовые условия, а специалисты особо отмечают и фактор беспокойства.



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