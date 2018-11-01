Ветеринарная служба готовится к аккредитации

Готовность главной лаборатории республиканской ветеринарной службы к аккредитации составляет 90 процентов. Специалисты службы и регион в целом с волнением и нетерпением ждут возможностей для проведения исследований в рамках техрегламента Таможенного союза России, Белоруссии, Казахстана. Кардинальные изменения, которые начались в этой сфере, в 2016 году инициировал Глава Калмыкии Алексей Орлов. Для аграрной степной республики это жизненно необходимый сектор. Если учесть что ветслужбы как таковой в республике долгое время не существовало, то нынешнюю ситуацию можно назвать прорывом.



У входа на территорию республиканской ветеринарной лаборатории съемочную группу встречает директор Петр Гацинов. Первым делом направляемся в здание, где расположился новый отдел «приема материала». Он открылся в 2017, после капремонта старого помещения и пристройки. И полностью соответствует требованиям САНПИНа.



Теперь ветлаборатория располагает шестью отделами, где проводятся исследования биологического материала животных, птиц и рыб с целью диагностики заболеваний. Здесь же ведется испытание сельхоз продукции на соответствие требованиям госстандарта и техрегламента. В главном здании, где и расположились основные отделы, после капремонта

установлено новое оборудование: холодильные и морозильные камеры, ламинарные боксы, вытяжки, термостаты, микроскопы и многое другое.



Эти масштабные перемены начались в 2016 году по поручению главы региона. Деньги из ресбюджета направлялись не только на укрепление материально – технической базы, но на обновление кадров, на повышение их квалификации. Теперь стоит задача получить госаккредитацию. Это позволит расширить исследовательские возможности в рамках техрегламента Таможенного союза России, Белоруссии, Казахстана. Степень готовности лаборатории специалисты оценивают на 90 процентов.



Что же касается эпизоотической ситуации в республике сегодня, то Главный ветврач Калмыкии Виктор Шаханов оценивает её как удовлетворительную. По сравнению с 2017 годом значительно сократилось количества неблагополучных пунктов по бруцеллезу, лейкозу – основных заболеваний, часто регистрируемых в регионе.



Это прямой результат мер, принятых руководством и Правительством республики для возрождения и развития ветеринарной службы. Лишь за 2 последних года приобретено 12 легковых автомобилей, 1 – с дезинфекционной установкой, другой- с холодильной. В 8 бюджетных учреждениях произведен капремонт. Готовность главной лаборатории республиканской ветеринарной службы к аккредитации составляет 90 процентов. Специалисты службы и регион в целом с волнением и нетерпением ждут возможностей для проведения исследований в рамках техрегламента Таможенного союза России, Белоруссии, Казахстана. Кардинальные изменения, которые начались в этой сфере, в 2016 году инициировал Глава Калмыкии Алексей Орлов. Для аграрной степной республики это жизненно необходимый сектор. Если учесть что ветслужбы как таковой в республике долгое время не существовало, то нынешнюю ситуацию можно назвать прорывом.У входа на территорию республиканской ветеринарной лаборатории съемочную группу встречает директор Петр Гацинов. Первым делом направляемся в здание, где расположился новый отдел «приема материала». Он открылся в 2017, после капремонта старого помещения и пристройки. И полностью соответствует требованиям САНПИНа.Теперь ветлаборатория располагает шестью отделами, где проводятся исследования биологического материала животных, птиц и рыб с целью диагностики заболеваний. Здесь же ведется испытание сельхоз продукции на соответствие требованиям госстандарта и техрегламента. В главном здании, где и расположились основные отделы, после капремонтаустановлено новое оборудование: холодильные и морозильные камеры, ламинарные боксы, вытяжки, термостаты, микроскопы и многое другое.Эти масштабные перемены начались в 2016 году по поручению главы региона. Деньги из ресбюджета направлялись не только на укрепление материально – технической базы, но на обновление кадров, на повышение их квалификации. Теперь стоит задача получить госаккредитацию. Это позволит расширить исследовательские возможности в рамках техрегламента Таможенного союза России, Белоруссии, Казахстана. Степень готовности лаборатории специалисты оценивают на 90 процентов.Что же касается эпизоотической ситуации в республике сегодня, то Главный ветврач Калмыкии Виктор Шаханов оценивает её как удовлетворительную. По сравнению с 2017 годом значительно сократилось количества неблагополучных пунктов по бруцеллезу, лейкозу – основных заболеваний, часто регистрируемых в регионе.Это прямой результат мер, принятых руководством и Правительством республики для возрождения и развития ветеринарной службы. Лишь за 2 последних года приобретено 12 легковых автомобилей, 1 – с дезинфекционной установкой, другой- с холодильной. В 8 бюджетных учреждениях произведен капремонт.



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