«Здесь и сейчас» в эфире калмыцкого радио

На Радио России-Калмыкия 29 ноября очередной выпуск интерактивной общественно-политической программы «Здесь и сейчас». Напомним, ее можно не только услышать, но и увидеть. В студии установлена веб-камера. Она транслирует в режиме прямого эфира.



В передаче - новости о важнейших событиях в республике и за её пределами, экспертные оценки специалистов, ответы на вопросы радиослушателей. Программа «Здесь и сейчас» выйдет в четверг в 13 часов 14 минут на частоте 102 и 7 ФМ. Видеотрансляция ведется на канале Радио Калмыкии в Ютьюб. Телефон в студии 4-11-26. На Радио России-Калмыкия 29 ноября очередной выпуск интерактивной общественно-политической программы «Здесь и сейчас». Напомним, ее можно не только услышать, но и увидеть. В студии установлена веб-камера. Она транслирует в режиме прямого эфира.В передаче - новости о важнейших событиях в республике и за её пределами, экспертные оценки специалистов, ответы на вопросы радиослушателей. Программа «Здесь и сейчас» выйдет в четверг в 13 часов 14 минут на частоте 102 и 7 ФМ. Видеотрансляция ведется на канале Радио Калмыкии в Ютьюб. Телефон в студии 4-11-26.



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