В Элисте пройдут памятные мероприятия, приуроченные к 75-ой годовщине депортации калмыцкого народа

Государственные учреждения республики готовят масштабные мероприятия, приуроченные к 75-ой годовщине депортации калмыцкого народа. Их главная цель посредством искусства донести до жителей все тяготы и лишения, которые перенесли наши дедушки и бабушки во время ссылки в Сибирь.



Так, 19 декабря в колледже искусств имени Петра Чонкушова состоится литературно-музыкальная композиция «Депортация». А уже через день 21 декабря государственный академический ансамбль песни и танца Калмыкии «Тюльпан» представит премьеру хореографического спектакля «Прерванный вальс». Это вокально-танцевальная баллада посвящена подвигу народа в Великой Отечественной войне.



75-ой годовщине ссылки в Сибирь посвятят свой очередной концерт и артисты государственного хора имени Цебекова. Также с начала декабря в Национальном музее имени Пальмова будет работать художественная выставка из фондов музея, посвященная памятным событиям. Государственные учреждения республики готовят масштабные мероприятия, приуроченные к 75-ой годовщине депортации калмыцкого народа. Их главная цель посредством искусства донести до жителей все тяготы и лишения, которые перенесли наши дедушки и бабушки во время ссылки в Сибирь.Так, 19 декабря в колледже искусств имени Петра Чонкушова состоится литературно-музыкальная композиция «Депортация». А уже через день 21 декабря государственный академический ансамбль песни и танца Калмыкии «Тюльпан» представит премьеру хореографического спектакля «Прерванный вальс». Это вокально-танцевальная баллада посвящена подвигу народа в Великой Отечественной войне.75-ой годовщине ссылки в Сибирь посвятят свой очередной концерт и артисты государственного хора имени Цебекова. Также с начала декабря в Национальном музее имени Пальмова будет работать художественная выставка из фондов музея, посвященная памятным событиям.



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