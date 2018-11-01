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Сегодня, 11:59

28 декабря - 75 лет со дня депортации народа


28 декабря - 75 лет со дня депортации народа28 декабря - 75 лет со дня депортации народа. Эта трагическая дата оставила глубокие шрамы в сердцах многих поколений. Несмотря на тяжелые испытания, разбросанные по самым дальним уголкам страны наши дедушки и бабушки, мамы и папы смогли сохранить свое национальное достоинство, самобытную культуру и традиции. И с этого дня «Вести Калмыкия» открывает цикл репортажей о живых свидетелях сталинского геноцида.

Путь длиной в 13 дней и 13 лет, навсегда разделивший сотни тысяч человек с родным домом. Путь лишений и страданий, унесший тысячи невинных жизней. И сегодня как символ этого железнодорожный вагон, с которого начались все тяготы несправедливого гонения.

А многочисленные образы и символы на Мемориальном комплексе «Исход и возвращение» повествуют нам о том, что неподвластно времени: о сострадании, терпении и возрождении. Передавая из поколения в поколения эту память о скорбных страницах истории, мы не сможем повернуть стрелки часов вспять, но это станет залогом общего будущего. Так считают и те, кто пережил эту ссылку, и их потомки.

О единстве настоящего и будущего говорит и заслуженный деятель искусств, историк, профессор КалмГУ Владимир Убушаев. Высокий уровень самосознания, помощь сибиряков и, конечно, вера в лучшее – то, что, по его мнению, помогло калмыцкому народу выстоять в нелегкую годину, сохранив при этом свою национальную идентичность и самобытную культуру. Свою утрату в период депортации понесла каждая калмыцкая семья. Только за первые пять лет репрессий народ потерял треть своего населения.

И спустя 75 лет в память о тех, кто навсегда остался в холодной Сибирской земле, в каждой калмыцкой семье 28 декабря зажгут лампадку. А те, кому суждено было с достоинством пройти все испытания военного лихолетья и сталинского геноцида, и вернуться домой, чтобы возродить родную республику, стали для следующих поколений примером мужества и стойкости.



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