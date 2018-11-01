Национальный праздник Зул отметят 2 декабря

Осталось немного до национального праздника Зул. Его отметят 2 декабря в соответствии с Указом Главы Калмыкии Алексея Орлова. А так как Зул выпадает на воскресенье, в соответствии с региональным законом выходной переносится на понедельник 3 декабря. Так что жители республики будут отдыхать целых три дня.



Национальный праздник - главная тема встречи настоятеля Центрального хурула с журналистами.



В Центральном хуруле Калмыкии в эти дни продолжаются предновогодние ритуалы долгой жизни. Об этом рассказал журналистам на брифинге Йонтен-гелюнг. Последний из них состоится в эту субботу – это ритуал богини долгой жизни Белой Тары «Долкар Цедуб».



Также в этот день молебен состоится в городе Астрахань, по адресу улица Северная, 12. После чего монахи Центрального хурула переедут в село Речное Астраханской области, где в самом древнем хуруле – Хошеутовском – также состоятся обряды предшествующие празднованию Зула. Осталось немного до национального праздника Зул. Его отметят 2 декабря в соответствии с Указом Главы Калмыкии Алексея Орлова. А так как Зул выпадает на воскресенье, в соответствии с региональным законом выходной переносится на понедельник 3 декабря. Так что жители республики будут отдыхать целых три дня.Национальный праздник - главная тема встречи настоятеля Центрального хурула с журналистами.В Центральном хуруле Калмыкии в эти дни продолжаются предновогодние ритуалы долгой жизни. Об этом рассказал журналистам на брифинге Йонтен-гелюнг. Последний из них состоится в эту субботу – это ритуал богини долгой жизни Белой Тары «Долкар Цедуб».Также в этот день молебен состоится в городе Астрахань, по адресу улица Северная, 12. После чего монахи Центрального хурула переедут в село Речное Астраханской области, где в самом древнем хуруле – Хошеутовском – также состоятся обряды предшествующие празднованию Зула.



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