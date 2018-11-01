В Элисте проведен рейд безопасности дорожного движения
Сотрудники Госавтоинспекции, управления МЧС и центра безопасности дорожного движения организовали рейд. В центре внимания – оказались, прежде всего, водители, нарушающие правила парковки. Как выяснилось, в Элисте несанкционированные стоянки образуются даже там, где установлены запрещающие знаки. Таким образом, повышается риск чрезвычайных происшествий.
Нередки случаи, когда на счету каждая минута, и вовремя оказанная помощь повышает шансы на спасение пострадавшего. По словам замглавного врача Станции скорой медицинской помощи Кишты Хулхачиевой, в такие моменты важно, чтобы спецтранспорт мог беспрепятственно добраться до места ЧП или к больному на дом. Однако, в Элисте, главным препятствием являются несанкционированные парковки. В некоторых микрорайонах в вечернее время во дворах многоэтажек можно наблюдать целый парк автомобилей.
Но самая главная проблема, когда нерадивые водители устраивают стоянки на проезжей части, что приводит к сокращению полосы, и пробкам на дорогах. На преодоление этих препятствий и уходят драгоценные минуты так называемого «золотого часа».
Похожие проблемы испытывает и пожарная техника. Заместитель начальника отдела пожаротушения Управления МЧС по Калмыкии Алексей Емельяненко называет конкретные адреса в Элисте, где проезд спецтранспорта значительно затруднен.
И при этом, на некоторых из этих улиц установлены запрещающие знаки с изображением работающего эвакуатора. Тем не менее, водители оставляют машины, создавая угрозу ДТП. На улице Горького съемочной группе удалось поговорить с одним из нарушителей.
После этого случая, решили организовать рейд с сотрудниками Центра безопасности Дорожного движения, контролирующими ситуацию на проезжей части. В этот раз было решено воспользоваться видеофиксатором ПАРКОН, позволяющим выявить нарушителей правил парковки и стоянки. По словам директора Окона Очирова, учреждение работает по заданию ГИБДД, по заранее составленному графику.
Итак, выезжаем на улицу Ленина. На участке перед зданием типографии – запрещающий стоянку знак. На дисплее ПАРКОНА – появляются кадры с изображением автомобилей-нарушителей.
Еще одна зона запрета – у перинатального центра.
Но больше всего нарушителей было зарегистрировано по улице Горького. Там, где невозможно не заметить запрещающие знаки.
За время рейда было выявлено не менее 20 нарушений.
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