ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 11:58

В Элисте проведен рейд безопасности дорожного движения


В Элисте проведен рейд безопасности дорожного движенияСотрудники Госавтоинспекции, управления МЧС и центра безопасности дорожного движения организовали рейд. В центре внимания – оказались, прежде всего, водители, нарушающие правила парковки. Как выяснилось, в Элисте несанкционированные стоянки образуются даже там, где установлены запрещающие знаки. Таким образом, повышается риск чрезвычайных происшествий.

Нередки случаи, когда на счету каждая минута, и вовремя оказанная помощь повышает шансы на спасение пострадавшего. По словам замглавного врача Станции скорой медицинской помощи Кишты Хулхачиевой, в такие моменты важно, чтобы спецтранспорт мог беспрепятственно добраться до места ЧП или к больному на дом. Однако, в Элисте, главным препятствием являются несанкционированные парковки. В некоторых микрорайонах в вечернее время во дворах многоэтажек можно наблюдать целый парк автомобилей.

Но самая главная проблема, когда нерадивые водители устраивают стоянки на проезжей части, что приводит к сокращению полосы, и пробкам на дорогах. На преодоление этих препятствий и уходят драгоценные минуты так называемого «золотого часа».

Похожие проблемы испытывает и пожарная техника. Заместитель начальника отдела пожаротушения Управления МЧС по Калмыкии Алексей Емельяненко называет конкретные адреса в Элисте, где проезд спецтранспорта значительно затруднен.

И при этом, на некоторых из этих улиц установлены запрещающие знаки с изображением работающего эвакуатора. Тем не менее, водители оставляют машины, создавая угрозу ДТП. На улице Горького съемочной группе удалось поговорить с одним из нарушителей.

После этого случая, решили организовать рейд с сотрудниками Центра безопасности Дорожного движения, контролирующими ситуацию на проезжей части. В этот раз было решено воспользоваться видеофиксатором ПАРКОН, позволяющим выявить нарушителей правил парковки и стоянки. По словам директора Окона Очирова, учреждение работает по заданию ГИБДД, по заранее составленному графику.

Итак, выезжаем на улицу Ленина. На участке перед зданием типографии – запрещающий стоянку знак. На дисплее ПАРКОНА – появляются кадры с изображением автомобилей-нарушителей.

Еще одна зона запрета – у перинатального центра.

Но больше всего нарушителей было зарегистрировано по улице Горького. Там, где невозможно не заметить запрещающие знаки.

За время рейда было выявлено не менее 20 нарушений.



Другие новости по теме:

  • В Элисте ежедневно регистрируют 50 нарушителей правил парковки
  • В Элисте решают проблему парковок автомобилей
  • Нарушать правила парковки в Элисте станут меньше
  • Многолетняя проблема несанкционированных стоянок по улице Горького
  • Движение транспорта в центре Элисты временно ограничат
  • Сотрудники ГИБДД провели рейд
  • В Элисте работает правительственная комиссия по безопасности дорожного движения
  • Городские власти Элисты непоследовательны
  • Майские праздники в Калмыкии прошли без происшествий
  • С 1 июля вступают в силу поправки в правила дорожного движения

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Ноябрь 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34