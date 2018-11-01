В Элисте проведен рейд безопасности дорожного движения

Сотрудники Госавтоинспекции, управления МЧС и центра безопасности дорожного движения организовали рейд. В центре внимания – оказались, прежде всего, водители, нарушающие правила парковки. Как выяснилось, в Элисте несанкционированные стоянки образуются даже там, где установлены запрещающие знаки. Таким образом, повышается риск чрезвычайных происшествий.



Нередки случаи, когда на счету каждая минута, и вовремя оказанная помощь повышает шансы на спасение пострадавшего. По словам замглавного врача Станции скорой медицинской помощи Кишты Хулхачиевой, в такие моменты важно, чтобы спецтранспорт мог беспрепятственно добраться до места ЧП или к больному на дом. Однако, в Элисте, главным препятствием являются несанкционированные парковки. В некоторых микрорайонах в вечернее время во дворах многоэтажек можно наблюдать целый парк автомобилей.



Но самая главная проблема, когда нерадивые водители устраивают стоянки на проезжей части, что приводит к сокращению полосы, и пробкам на дорогах. На преодоление этих препятствий и уходят драгоценные минуты так называемого «золотого часа».



Похожие проблемы испытывает и пожарная техника. Заместитель начальника отдела пожаротушения Управления МЧС по Калмыкии Алексей Емельяненко называет конкретные адреса в Элисте, где проезд спецтранспорта значительно затруднен.



И при этом, на некоторых из этих улиц установлены запрещающие знаки с изображением работающего эвакуатора. Тем не менее, водители оставляют машины, создавая угрозу ДТП. На улице Горького съемочной группе удалось поговорить с одним из нарушителей.



После этого случая, решили организовать рейд с сотрудниками Центра безопасности Дорожного движения, контролирующими ситуацию на проезжей части. В этот раз было решено воспользоваться видеофиксатором ПАРКОН, позволяющим выявить нарушителей правил парковки и стоянки. По словам директора Окона Очирова, учреждение работает по заданию ГИБДД, по заранее составленному графику.



Итак, выезжаем на улицу Ленина. На участке перед зданием типографии – запрещающий стоянку знак. На дисплее ПАРКОНА – появляются кадры с изображением автомобилей-нарушителей.



Еще одна зона запрета – у перинатального центра.



Но больше всего нарушителей было зарегистрировано по улице Горького. Там, где невозможно не заметить запрещающие знаки.



За время рейда было выявлено не менее 20 нарушений. Сотрудники Госавтоинспекции, управления МЧС и центра безопасности дорожного движения организовали рейд. В центре внимания – оказались, прежде всего, водители, нарушающие правила парковки. Как выяснилось, в Элисте несанкционированные стоянки образуются даже там, где установлены запрещающие знаки. Таким образом, повышается риск чрезвычайных происшествий.Нередки случаи, когда на счету каждая минута, и вовремя оказанная помощь повышает шансы на спасение пострадавшего. По словам замглавного врача Станции скорой медицинской помощи Кишты Хулхачиевой, в такие моменты важно, чтобы спецтранспорт мог беспрепятственно добраться до места ЧП или к больному на дом. Однако, в Элисте, главным препятствием являются несанкционированные парковки. В некоторых микрорайонах в вечернее время во дворах многоэтажек можно наблюдать целый парк автомобилей.Но самая главная проблема, когда нерадивые водители устраивают стоянки на проезжей части, что приводит к сокращению полосы, и пробкам на дорогах. На преодоление этих препятствий и уходят драгоценные минуты так называемого «золотого часа».Похожие проблемы испытывает и пожарная техника. Заместитель начальника отдела пожаротушения Управления МЧС по Калмыкии Алексей Емельяненко называет конкретные адреса в Элисте, где проезд спецтранспорта значительно затруднен.И при этом, на некоторых из этих улиц установлены запрещающие знаки с изображением работающего эвакуатора. Тем не менее, водители оставляют машины, создавая угрозу ДТП. На улице Горького съемочной группе удалось поговорить с одним из нарушителей.После этого случая, решили организовать рейд с сотрудниками Центра безопасности Дорожного движения, контролирующими ситуацию на проезжей части. В этот раз было решено воспользоваться видеофиксатором ПАРКОН, позволяющим выявить нарушителей правил парковки и стоянки. По словам директора Окона Очирова, учреждение работает по заданию ГИБДД, по заранее составленному графику.Итак, выезжаем на улицу Ленина. На участке перед зданием типографии – запрещающий стоянку знак. На дисплее ПАРКОНА – появляются кадры с изображением автомобилей-нарушителей.Еще одна зона запрета – у перинатального центра.Но больше всего нарушителей было зарегистрировано по улице Горького. Там, где невозможно не заметить запрещающие знаки.За время рейда было выявлено не менее 20 нарушений.



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