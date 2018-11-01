Как распознать секту и не попасть в её сети? Какие социальные и психологические опасности таят в себе секты? Подробные ответы на эти вопросы есть у исследователя современного религиозного сектанства общественного деятеля Александра Дворкина. Он автор 10 книг и более 450 публикаций на 15 языках.



Существуют разные виды сект: классические и тоталитарные. Последние несут в себе определенные опасности на личном уровне, для семьи, общества и государства. Секты не терпят конкурентов, добавляет Александр Дворкин. Человек должен полностью принадлежать организации. А семья – это всегда конкурент и всегда разделенная лояльность. Семья может оторвать человека от секты. Как распознать секту и не попасть в её сети? Какие социальные и психологические опасности таят в себе секты? Подробные ответы на эти вопросы есть у исследователя современного религиозного сектанства общественного деятеля Александра Дворкина. Он автор 10 книг и более 450 публикаций на 15 языках.Существуют разные виды сект: классические и тоталитарные. Последние несут в себе определенные опасности на личном уровне, для семьи, общества и государства. Секты не терпят конкурентов, добавляет Александр Дворкин. Человек должен полностью принадлежать организации. А семья – это всегда конкурент и всегда разделенная лояльность. Семья может оторвать человека от секты.



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