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Сегодня, 11:57

Как распознать секту и не попасть в её сети?


Как распознать секту и не попасть в её сети?Как распознать секту и не попасть в её сети? Какие социальные и психологические опасности таят в себе секты? Подробные ответы на эти вопросы есть у исследователя современного религиозного сектанства общественного деятеля Александра Дворкина. Он автор 10 книг и более 450 публикаций на 15 языках.

Существуют разные виды сект: классические и тоталитарные. Последние несут в себе определенные опасности на личном уровне, для семьи, общества и государства. Секты не терпят конкурентов, добавляет Александр Дворкин. Человек должен полностью принадлежать организации. А семья – это всегда конкурент и всегда разделенная лояльность. Семья может оторвать человека от секты.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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