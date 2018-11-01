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Сегодня, 11:56

Прием обращений на прямую линию с Главой Калмыкии начнется 1 декабря


Прием обращений на прямую линию с Главой Калмыкии начнется 1 декабряС 1 декабря интернет-газета «Степные вести» начинает прием обращений на прямую линию с Главой Калмыкии. Она состоится в середине декабря и станет 4-й по счету. Чтобы задать вопрос, необходимо зайти на сайт http://tegrk.ru, кликнуть на специальный баннер «Глава онлайн» и заполнить соответствующую форму. Можно отправить и видеовопрос.

Напоминаем, что нужно указать контактные данные, в том числе корректный адрес. Если ваш вопрос не попадет в прямой эфир, тогда вам смогут направить письменный ответ.

В рамках «прямой линии», прошедшей в августе этого года, в разговоре с жителями республики приняли участие региональные министры и глава администрации Элисты. В этот раз наряду с ними в спецпроекте примут участие и главы РМО. Отправить обращение можно до 10 декабря.



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