Прием обращений на прямую линию с Главой Калмыкии начнется 1 декабря

С 1 декабря интернет-газета «Степные вести» начинает прием обращений на прямую линию с Главой Калмыкии. Она состоится в середине декабря и станет 4-й по счету. Чтобы задать вопрос, необходимо зайти на сайт http://tegrk.ru, кликнуть на специальный баннер «Глава онлайн» и заполнить соответствующую форму. Можно отправить и видеовопрос.



Напоминаем, что нужно указать контактные данные, в том числе корректный адрес. Если ваш вопрос не попадет в прямой эфир, тогда вам смогут направить письменный ответ.



В рамках «прямой линии», прошедшей в августе этого года, в разговоре с жителями республики приняли участие региональные министры и глава администрации Элисты. В этот раз наряду с ними в спецпроекте примут участие и главы РМО. Отправить обращение можно до 10 декабря. С 1 декабря интернет-газета «Степные вести» начинает прием обращений на прямую линию с Главой Калмыкии. Она состоится в середине декабря и станет 4-й по счету. Чтобы задать вопрос, необходимо зайти на сайт http://tegrk.ru, кликнуть на специальный баннер «Глава онлайн» и заполнить соответствующую форму. Можно отправить и видеовопрос.Напоминаем, что нужно указать контактные данные, в том числе корректный адрес. Если ваш вопрос не попадет в прямой эфир, тогда вам смогут направить письменный ответ.В рамках «прямой линии», прошедшей в августе этого года, в разговоре с жителями республики приняли участие региональные министры и глава администрации Элисты. В этот раз наряду с ними в спецпроекте примут участие и главы РМО. Отправить обращение можно до 10 декабря.



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