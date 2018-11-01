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Сегодня, 11:55

В поселке Малые Дербеты начинается торжественное мероприятие


В поселке Малые Дербеты начинается торжественное мероприятиеВ поселке Малые Дербеты начинается торжественное мероприятие. Оно связано с открытием после масштабной реконструкции местного дома культуры. Общая стоимость проекта, реализованного в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий"- превысила десять миллионов рублей.

Здесь также укреплена материально-техническая база. Каждому населенному пункту - свой дом культуры, вне зависимости от численности проживающих. Такую задачу поставил перед правительством глава республики.

Сегодня Алексей Орлов вместе с малодербетовцами примет участие в открытии сельского ДК, а затем посетит «Борцовский зал», осмотрит отремонтированные автодороги, побывает на строительстве храма-часовни Николая Чудотворца в селе Тундутово и на объекте бурения артезианской скважины.



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