«Государство и религия: опыт взаимодействия от эпохи императора Юстиниана до наших дней» обсуждали за круглым столом представители органов государственной власти, священнослужителей и ученых КалмГУ. Эта встреча проходила в день памяти святого праведного царя Юстиниана.



С докладами об истории эпохи императора выступили заместитель председателя экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Минюсте России Александр Дворкин и преподаватели КалмГУ Алексей Овшинов и Раиса Дякиева. Возглавил работу круглого стола архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан. «Государство и религия: опыт взаимодействия от эпохи императора Юстиниана до наших дней» обсуждали за круглым столом представители органов государственной власти, священнослужителей и ученых КалмГУ. Эта встреча проходила в день памяти святого праведного царя Юстиниана.С докладами об истории эпохи императора выступили заместитель председателя экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Минюсте России Александр Дворкин и преподаватели КалмГУ Алексей Овшинов и Раиса Дякиева. Возглавил работу круглого стола архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан.



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