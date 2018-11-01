ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:09

Государство и религия: опыт взаимодействия


Государство и религия: опыт взаимодействия«Государство и религия: опыт взаимодействия от эпохи императора Юстиниана до наших дней» обсуждали за круглым столом представители органов государственной власти, священнослужителей и ученых КалмГУ. Эта встреча проходила в день памяти святого праведного царя Юстиниана.

С докладами об истории эпохи императора выступили заместитель председателя экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Минюсте России Александр Дворкин и преподаватели КалмГУ Алексей Овшинов и Раиса Дякиева. Возглавил работу круглого стола архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан.



Другие новости по теме:

  • Архиепископ Юстиниан и Тэло Тулку Ринпоче провели межрелигиозный диалог
  • Архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан встретился с членами общественной палаты
  • Важную дату отмечает Архиепископ Элистинский и Калмыцкий
  • В стенах КалмГУ создание центра русской культуры обсудили в рамках круглого стола
  • Cудейский корпус собрался за круглым столом
  • Архиепископ Юстиниан и Тэлу Тулку Ринпоче обсудили вопросы межрелигиозного сотрудничества
  • В Элисте прошла научно-практическая конференция «Опыт и перспективы эффективного взаимодействия бизнеса и власти"
  • В Элисте продолжается заседание круглого стола по взаимодействию бизнеса и власти
  • В КалмГу проходит заседание круглого стола с представителями международной организации труда
  • Живое слово для верующих

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Ноябрь 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34