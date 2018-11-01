В Калмыкию из Болгарии доставили ковчег с частицами мощей святых равноапостольных Константина и Елены. Договоренность об этом была достигнута в июне этого года во время визита архиепископа Элистинского и Калмыцкого Юстиниана в город Силистра. Поездка состоялась по приглашению митрополита Доростольского Амвросия.



Под звон колоколов ковчег с частицами мощей святых равноапостольных Константина и Елены в Казанском кафедральном соборе встретил Архиепископ Юстиниан. Сотни верующих готовились к этому событию и ждали его.



«Самое чудесное, говорят священнослужители, это то, что в мощевике оказалась и частица животворящего Креста Господня». В день прибытия святыни архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан, а также духовенство епархии совершили Божественную литургию. Священники, облачившись в особые одежды, и вместе с мирянами произносили слова песнопений, обращённые к святым.



Император Юстиниан и его мать царица Елена были канонизированы христианской церковью, как равноапостольные святые. Это известные защитники христиан во времена гонений на них в период процветания Римской империи. Именно при них в Иерусалиме были проведены раскопки и найден гроб Господень, древо креста и другие христианские реликвии. Верующие обращаются к святым равноапостольным за помощью в борьбе с маловерием, они считаются покровителями священнослужителей. Им возносятся молитвы в помощь храмам и церквям. О значении жизненного подвига для христиан святых Константина и его матери царицы Елены прихожанам поведал правящий архиерей на воскресном богослужении.



Ковчег с частицами мощей в Элисту впервые был привезен из Болгарии. Теперь он, как святыня, будет храниться в Казанском кафедральном соборе. В Калмыкию из Болгарии доставили ковчег с частицами мощей святых равноапостольных Константина и Елены. Договоренность об этом была достигнута в июне этого года во время визита архиепископа Элистинского и Калмыцкого Юстиниана в город Силистра. Поездка состоялась по приглашению митрополита Доростольского Амвросия.Под звон колоколов ковчег с частицами мощей святых равноапостольных Константина и Елены в Казанском кафедральном соборе встретил Архиепископ Юстиниан. Сотни верующих готовились к этому событию и ждали его.«Самое чудесное, говорят священнослужители, это то, что в мощевике оказалась и частица животворящего Креста Господня». В день прибытия святыни архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан, а также духовенство епархии совершили Божественную литургию. Священники, облачившись в особые одежды, и вместе с мирянами произносили слова песнопений, обращённые к святым.Император Юстиниан и его мать царица Елена были канонизированы христианской церковью, как равноапостольные святые. Это известные защитники христиан во времена гонений на них в период процветания Римской империи. Именно при них в Иерусалиме были проведены раскопки и найден гроб Господень, древо креста и другие христианские реликвии. Верующие обращаются к святым равноапостольным за помощью в борьбе с маловерием, они считаются покровителями священнослужителей. Им возносятся молитвы в помощь храмам и церквям. О значении жизненного подвига для христиан святых Константина и его матери царицы Елены прихожанам поведал правящий архиерей на воскресном богослужении.Ковчег с частицами мощей в Элисту впервые был привезен из Болгарии. Теперь он, как святыня, будет храниться в Казанском кафедральном соборе.



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