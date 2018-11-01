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Сегодня, 12:06

Юные робототехники отправятся на Всероссийский фестиваль


Юные робототехники отправятся на Всероссийский фестивальПобедителями второго регионального форума по робототехнике, который состоялся в рамках Всероссийского конкурса «Инженерные кадры России» стали 6-летние Арслан Эрдниев и Дарина Лизинова в дошкольной группе и школьники Олег Евенко и Даяна Бадмахалгаева. Теперь ребята отправятся в Москву представлять Калмыкию в финале Всероссийских соревнований. Он состоится в рамках фестиваля «Робофест » с 7 по 9 марта. В этом году в соревнованиях по робототехнике приняли участие более 80 ребят.

Чтобы попасть на космическую станцию и совершить путешествие на луну необязательно выходить в открытый космос – это доказал 11 - летний Феликс Бембеев. Ракеты юный техник конструировал прямо на площадке форума.

А вот Данил Орендаренко уверен, что космос – это доступная среда даже для людей с ограниченными возможностями по здоровью. Робототехникой он занимается совсем недавно и с каждым днем техническое творчество увлекает его все сильнее.

С каждым годом талантливых ребят становиться все больше. В этом году в соревнованиях по робототехнике приняли более 80-ти ребят. Участников состязаний разделили на две возрастные категории. Одна из них – ИКАР – старт. Это ученики с первого по третьи классы. Они должны были провести своего радиоуправляемого робота по заданному маршруту.

Элеонора Самохина – главный судья конкурса (За моей спиной вы можете видеть площадку, на которой соревнуются дети. Им надо пройти 4 разных маршрута. Они связаны с заездом на скорость и с логикой. Детям нужно выбрать недостающую деталь конструкции, построить мост, переправу, построить ветряную станцию. Все это выполняется на точность и на скорость.

Для демонстрации своих творческих работ ребята используют детские конструкторы, правда, игрушками их назвать сложно. То, что начинать творить никогда не рано - доказали самые юные участники состязаний. К примеру, этот кожевенный завод – дело рук изобретателей, которые еще ходят в детский сад. Проект дошкольников с национальным названием «Ойраты» 6-летние Арслан Эрдниев и Дарина Лизинова представили из кожи, шкуры и фетра.

По итогам соревнований команда «Ойраты » и стала победителем в группе дошкольников. Среди школьников лучшими оказались «Профессиориумы» - Олег Евенко и Даяна Бадмахалгаева. Теперь ребята отправятся в Москву представлять Калмыкию в финале Всероссийских соревнований «Инженерные кадры России». Он состоится в рамках фестиваля «Робофест » с 7 по 9 марта.



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