Юные робототехники отправятся на Всероссийский фестиваль

Победителями второго регионального форума по робототехнике, который состоялся в рамках Всероссийского конкурса «Инженерные кадры России» стали 6-летние Арслан Эрдниев и Дарина Лизинова в дошкольной группе и школьники Олег Евенко и Даяна Бадмахалгаева. Теперь ребята отправятся в Москву представлять Калмыкию в финале Всероссийских соревнований. Он состоится в рамках фестиваля «Робофест » с 7 по 9 марта. В этом году в соревнованиях по робототехнике приняли участие более 80 ребят.



Чтобы попасть на космическую станцию и совершить путешествие на луну необязательно выходить в открытый космос – это доказал 11 - летний Феликс Бембеев. Ракеты юный техник конструировал прямо на площадке форума.



А вот Данил Орендаренко уверен, что космос – это доступная среда даже для людей с ограниченными возможностями по здоровью. Робототехникой он занимается совсем недавно и с каждым днем техническое творчество увлекает его все сильнее.



С каждым годом талантливых ребят становиться все больше. В этом году в соревнованиях по робототехнике приняли более 80-ти ребят. Участников состязаний разделили на две возрастные категории. Одна из них – ИКАР – старт. Это ученики с первого по третьи классы. Они должны были провести своего радиоуправляемого робота по заданному маршруту.



Элеонора Самохина – главный судья конкурса (За моей спиной вы можете видеть площадку, на которой соревнуются дети. Им надо пройти 4 разных маршрута. Они связаны с заездом на скорость и с логикой. Детям нужно выбрать недостающую деталь конструкции, построить мост, переправу, построить ветряную станцию. Все это выполняется на точность и на скорость.



Для демонстрации своих творческих работ ребята используют детские конструкторы, правда, игрушками их назвать сложно. То, что начинать творить никогда не рано - доказали самые юные участники состязаний. К примеру, этот кожевенный завод – дело рук изобретателей, которые еще ходят в детский сад. Проект дошкольников с национальным названием «Ойраты» 6-летние Арслан Эрдниев и Дарина Лизинова представили из кожи, шкуры и фетра.



По итогам соревнований команда «Ойраты » и стала победителем в группе дошкольников. Среди школьников лучшими оказались «Профессиориумы» - Олег Евенко и Даяна Бадмахалгаева. Теперь ребята отправятся в Москву представлять Калмыкию в финале Всероссийских соревнований «Инженерные кадры России». Он состоится в рамках фестиваля «Робофест » с 7 по 9 марта. Победителями второго регионального форума по робототехнике, который состоялся в рамках Всероссийского конкурса «Инженерные кадры России» стали 6-летние Арслан Эрдниев и Дарина Лизинова в дошкольной группе и школьники Олег Евенко и Даяна Бадмахалгаева. Теперь ребята отправятся в Москву представлять Калмыкию в финале Всероссийских соревнований. Он состоится в рамках фестиваля «Робофест » с 7 по 9 марта. В этом году в соревнованиях по робототехнике приняли участие более 80 ребят.Чтобы попасть на космическую станцию и совершить путешествие на луну необязательно выходить в открытый космос – это доказал 11 - летний Феликс Бембеев. Ракеты юный техник конструировал прямо на площадке форума.А вот Данил Орендаренко уверен, что космос – это доступная среда даже для людей с ограниченными возможностями по здоровью. Робототехникой он занимается совсем недавно и с каждым днем техническое творчество увлекает его все сильнее.С каждым годом талантливых ребят становиться все больше. В этом году в соревнованиях по робототехнике приняли более 80-ти ребят. Участников состязаний разделили на две возрастные категории. Одна из них – ИКАР – старт. Это ученики с первого по третьи классы. Они должны были провести своего радиоуправляемого робота по заданному маршруту.Элеонора Самохина – главный судья конкурса (За моей спиной вы можете видеть площадку, на которой соревнуются дети. Им надо пройти 4 разных маршрута. Они связаны с заездом на скорость и с логикой. Детям нужно выбрать недостающую деталь конструкции, построить мост, переправу, построить ветряную станцию. Все это выполняется на точность и на скорость.Для демонстрации своих творческих работ ребята используют детские конструкторы, правда, игрушками их назвать сложно. То, что начинать творить никогда не рано - доказали самые юные участники состязаний. К примеру, этот кожевенный завод – дело рук изобретателей, которые еще ходят в детский сад. Проект дошкольников с национальным названием «Ойраты» 6-летние Арслан Эрдниев и Дарина Лизинова представили из кожи, шкуры и фетра.По итогам соревнований команда «Ойраты » и стала победителем в группе дошкольников. Среди школьников лучшими оказались «Профессиориумы» - Олег Евенко и Даяна Бадмахалгаева. Теперь ребята отправятся в Москву представлять Калмыкию в финале Всероссийских соревнований «Инженерные кадры России». Он состоится в рамках фестиваля «Робофест » с 7 по 9 марта.



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