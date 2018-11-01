Эпидемиологическая ситуация в степной столице остается без изменений. Об этом было сказано на еженедельной планерке в городской администрации. Так же там обсудили ряд текущих вопросов.



Особое внимание руководители городских служб и ведомств уделили проблеме увеличения количества фактов отравления угарным газом жителей Элисты. С начала отопительного сезона зарегистрировано 6 таких происшествий. 1 человек погиб. Причиной этого стало использование неисправного газового оборудования. Эпидемиологическая ситуация в степной столице остается без изменений. Об этом было сказано на еженедельной планерке в городской администрации. Так же там обсудили ряд текущих вопросов.Особое внимание руководители городских служб и ведомств уделили проблеме увеличения количества фактов отравления угарным газом жителей Элисты. С начала отопительного сезона зарегистрировано 6 таких происшествий. 1 человек погиб. Причиной этого стало использование неисправного газового оборудования.



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