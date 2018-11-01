Двести многодетных семей получили наборы бытовой химии и сладости. Благотворительная акция была проведена фондом «Буйн-Добродетель» и состоялась в Центральном хуруле в рамках месяца добрых дел. Мероприятие прошло в преддверии Пуджи долгой жизни Шаджин – ламы Калмыкии Тэло Тулку ринпоче.



Церемония намечена на 19 декабря. Этот особый ритуал проводится для укрепления духовной связи учеников с учителем. В этот день благопожелания читают не только монахи, но и миряне, для которых специально подготавливают тексты на русском и калмыцком языках. Двести многодетных семей получили наборы бытовой химии и сладости. Благотворительная акция была проведена фондом «Буйн-Добродетель» и состоялась в Центральном хуруле в рамках месяца добрых дел. Мероприятие прошло в преддверии Пуджи долгой жизни Шаджин – ламы Калмыкии Тэло Тулку ринпоче.Церемония намечена на 19 декабря. Этот особый ритуал проводится для укрепления духовной связи учеников с учителем. В этот день благопожелания читают не только монахи, но и миряне, для которых специально подготавливают тексты на русском и калмыцком языках.



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