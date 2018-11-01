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Сегодня, 11:58

Девять многодетных семей Калмыкии получили особый знак отличия


Девять многодетных семей Калмыкии получили особый знак отличияЕщё девять многодетных семей Калмыкии получили особый знак отличия – «За заслуги в воспитании детей». Он был учреждён в 2011 году. И за это время уже десятки семей степной республики стали его обладателями. И что очень важно, их много как в селах региона, так и в столице. Вот так их чествовали в Элисте в День матери.

В большом зале заседаний – праздничная атмосфера. Здесь чествуют семьи, пользующиеся уважением в родном селе, городе, республике. Отрадно, что в основном - многодетные. 9 из них сегодня были удостоены почетной награды - Знака отличия «За заслуги в воспитании детей», учрежденного еще в 2011 году. Это Баатр и Надежда Талтаевы из Кетченеровского района, Юрий и Лариса Бочаевы из Лагани, Бадма и Роза Нохаевы из Малых Дербет, а также семьи из других районов и Элисты.

Поздравление принимали и члены «Союза женщин Калмыкии» по случаю 15-летия общественной организации. Ее руководитель Лидия Лебедева рассказала о деятельности, направленной на поддержку малоимущих, а также многодетных семей. Благотворительная помощь оказывается во многом благодаря участию Союза женщин во Всероссийских грантах и конкурсах. На эти цели за последние несколько лет были направлены более 13 млн. рублей.

И еще. Депутат Государственной Думы Батор Адучиев направил благодарственные письма работникам социальных учреждений Булгун Нахаевой и Татьяне Белоконевой, для которых, не существует понятия «чужие дети». Частичку души и сердца они дарят еще и одиноким пожилым людям. Принимала поздравление и чета Чимидовых, воспитывающая шестерых детей. У мамы Полины - четверня.

В этот же день элистинская семья Чужаевых вернулась из Москвы, где чествовали победителей Всероссийского конкурса «Семья года». Из более чем 300 претендентов из разных регионов страны в финал были отобраны 85. Представители Калмыкии – признаны победителем в номинации «Многодетная семья». Участники многих региональных конкурсов, Чужаевы не раз возглавляли список призеров. Накануне поездки, в интервью Наталья и Эдуард говорили, что осуществилась их мечта побывать в столице России.

Как известно, кроме наград – многодетные пользуются рядом льгот. В Калмыкии более 3000 семей получили земельные участки. Большое подспорье и маткапитал. Теперь средства можно направлять и на улучшение жилищных условий. Регион реализует и собственные программы.



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