Первого декабря начинается прием вопросов от жителей республики на прямую линию с главой Калмыкии. Она состоится в середине декабря.



На сайте интернет-газеты «Степные вести» будет размещен специальный баннер «Глава онлайн», в нем содержится форма для заполнения. Можно отправить и видеовопрос.



После эфира обращения отправляются в администрацию главы региона, там их сортируют по темам и направляют в отделы, министерства и ведомства.



Напомним, в рамках третьей прямой линии в августе поступили 126 обращений. Первого декабря начинается прием вопросов от жителей республики на прямую линию с главой Калмыкии. Она состоится в середине декабря.На сайте интернет-газеты «Степные вести» будет размещен специальный баннер «Глава онлайн», в нем содержится форма для заполнения. Можно отправить и видеовопрос.После эфира обращения отправляются в администрацию главы региона, там их сортируют по темам и направляют в отделы, министерства и ведомства.Напомним, в рамках третьей прямой линии в августе поступили 126 обращений.



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