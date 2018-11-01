В эфире радио - программа «Наследие»

В понедельник 26 ноября в эфире Радио России-Калмыкия слушайте очередной выпуск совместного проекта ГТРК «Калмыкия» и Калмыцкого научного центра РАН программу «Наследие». На этот раз программа выходит на русском языке. Гость студии – сотрудник отдела монгольской филологии Нина Мулаева.



Слушайте программу «Наследие» в 13 часов 14 минут на частоте 102 и 7 ФМ и смотрите на канале Радио Калмыкии в Youtube. Вы также можете принять участие в программе, позвонив по телефону в студии прямого эфира 4-11-26. В понедельник 26 ноября в эфире Радио России-Калмыкия слушайте очередной выпуск совместного проекта ГТРК «Калмыкия» и Калмыцкого научного центра РАН программу «Наследие». На этот раз программа выходит на русском языке. Гость студии – сотрудник отдела монгольской филологии Нина Мулаева.Слушайте программу «Наследие» в 13 часов 14 минут на частоте 102 и 7 ФМ и смотрите на канале Радио Калмыкии в Youtube. Вы также можете принять участие в программе, позвонив по телефону в студии прямого эфира 4-11-26.



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