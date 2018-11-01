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Сегодня, 12:16

В Элисте состоялись традиционные Радонежские образовательные чтения


В Элисте состоялись традиционные Радонежские образовательные чтенияВ Элисте состоялись традиционные Радонежские образовательные чтения, посвященные святому благоверному князю Михаилу Тверскому, и 700-летию мученического подвига, которое отмечается в этом году. В этот раз учащиеся городских и сельских школ приняли участие в образовательном форуме, который был организован Русской национальной гимназией имени преподобного Сергия Радонежского совместно с Элистинской епархией.

Тема нынешнего мероприятия «Общество, школа, семья: духовно-нравственное воспитание, история, традиции и современность». В рамках форума состоялось пленарное заседание по пяти тематическим направлениям. Также в этот день были награждены победители регионального и межрегионального этапов Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» и отличившихся ребят епархиального этапа 14 международного конкурса детского творчества «красота Божьего мира».



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