Многодетные семьи отмечены за заслуги в воспитании детей

В Большом зале заседания Правительства республики проходит праздничное мероприятие, посвященное Дню матери, который отмечается 25 ноября. В соответствии с Указом Главы региона за вклад в сохранение и укрепление семейных ценностей и традиций, знаком отличия "За заслуги в воспитании детей" будут награждены 9 семей республики. Среди них чета Чужаевых. Они только что вернулись из Москвы. Там Эдуарда и Наталью Чужаевых чествовали как победителей Всероссийского конкурса «Семья года». Из более 300 претендентов из разных регионов страны в финал были отобраны 85.



Представитель Калмыкии – признан победителем в номинации «Многодетная семья». Участник многих региональных конкурсов, семья Чужаевых, не раз возглавлял список призеров. Об этом свидетельствуют многочисленные дипломы и награды.



Программа пребывания в Москве была насыщенна и интересна. Это и экскурсионные поездки, и вечера знакомств, и мастер-классы. Завершились мероприятия - торжественной церемонией награждения. Накануне поездки, в интервью Наталья и Эдуард говорили, что осуществилась их мечта побывать в столице России. В Большом зале заседания Правительства республики проходит праздничное мероприятие, посвященное Дню матери, который отмечается 25 ноября. В соответствии с Указом Главы региона за вклад в сохранение и укрепление семейных ценностей и традиций, знаком отличия "За заслуги в воспитании детей" будут награждены 9 семей республики. Среди них чета Чужаевых. Они только что вернулись из Москвы. Там Эдуарда и Наталью Чужаевых чествовали как победителей Всероссийского конкурса «Семья года». Из более 300 претендентов из разных регионов страны в финал были отобраны 85.Представитель Калмыкии – признан победителем в номинации «Многодетная семья». Участник многих региональных конкурсов, семья Чужаевых, не раз возглавлял список призеров. Об этом свидетельствуют многочисленные дипломы и награды.Программа пребывания в Москве была насыщенна и интересна. Это и экскурсионные поездки, и вечера знакомств, и мастер-классы. Завершились мероприятия - торжественной церемонией награждения. Накануне поездки, в интервью Наталья и Эдуард говорили, что осуществилась их мечта побывать в столице России.



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