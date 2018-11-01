Борьба с затемненными стеклами. Сотрудники ГИБДД провели рейд. В центре внимания – тонированные автомобили. По словам полицейских, затемненные стекла мешают обзору, что часто становится причиной ДТП. Особенно в осенне-зимний период.



На улице Ленина полдюжины сотрудников ГИБДД. В центре внимания дорожных полицейских – тонированные автомобили. Все машины с затемняющей пленкой останавливают и с помощью специального прибора проверяют светопропускную способность стекол.



Светопропускная способность ветрового стекла должна составлять не менее 75 процентов, а лобового – не менее 70. Если тонировка не соответствует техрегламенту, то автолюбителям предлагают ее снять на месте. И, разумеется, выписывают штраф.



По словам полицейских, затемненные стекла мешают обзору, что часто становится причиной ДТП. Особенно сейчас в условиях плохой видимости из-за осадков и мокрого асфальта. При этом заднюю часть автомобиля можно на законных основаниях затонировать полностью. Но все что мешает человеку за рулем четко видеть дорогу – вне закона. Однако, как показывает практика, водители зачастую его нарушают.



Проверяют инспекторы ГИБДД соблюдение и других правил дорожного движения. Профилактические мероприятия на столичных дорогах проводятся регулярно. Борьба с затемненными стеклами. Сотрудники ГИБДД провели рейд. В центре внимания – тонированные автомобили. По словам полицейских, затемненные стекла мешают обзору, что часто становится причиной ДТП. Особенно в осенне-зимний период.На улице Ленина полдюжины сотрудников ГИБДД. В центре внимания дорожных полицейских – тонированные автомобили. Все машины с затемняющей пленкой останавливают и с помощью специального прибора проверяют светопропускную способность стекол.Светопропускная способность ветрового стекла должна составлять не менее 75 процентов, а лобового – не менее 70. Если тонировка не соответствует техрегламенту, то автолюбителям предлагают ее снять на месте. И, разумеется, выписывают штраф.По словам полицейских, затемненные стекла мешают обзору, что часто становится причиной ДТП. Особенно сейчас в условиях плохой видимости из-за осадков и мокрого асфальта. При этом заднюю часть автомобиля можно на законных основаниях затонировать полностью. Но все что мешает человеку за рулем четко видеть дорогу – вне закона. Однако, как показывает практика, водители зачастую его нарушают.Проверяют инспекторы ГИБДД соблюдение и других правил дорожного движения. Профилактические мероприятия на столичных дорогах проводятся регулярно.



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