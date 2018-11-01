ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:04

Сотрудники ГИБДД провели рейд


Сотрудники ГИБДД провели рейдБорьба с затемненными стеклами. Сотрудники ГИБДД провели рейд. В центре внимания – тонированные автомобили. По словам полицейских, затемненные стекла мешают обзору, что часто становится причиной ДТП. Особенно в осенне-зимний период.

На улице Ленина полдюжины сотрудников ГИБДД. В центре внимания дорожных полицейских – тонированные автомобили. Все машины с затемняющей пленкой останавливают и с помощью специального прибора проверяют светопропускную способность стекол.

Светопропускная способность ветрового стекла должна составлять не менее 75 процентов, а лобового – не менее 70. Если тонировка не соответствует техрегламенту, то автолюбителям предлагают ее снять на месте. И, разумеется, выписывают штраф.

По словам полицейских, затемненные стекла мешают обзору, что часто становится причиной ДТП. Особенно сейчас в условиях плохой видимости из-за осадков и мокрого асфальта. При этом заднюю часть автомобиля можно на законных основаниях затонировать полностью. Но все что мешает человеку за рулем четко видеть дорогу – вне закона. Однако, как показывает практика, водители зачастую его нарушают.

Проверяют инспекторы ГИБДД соблюдение и других правил дорожного движения. Профилактические мероприятия на столичных дорогах проводятся регулярно.



Другие новости по теме:

  • Сотрудники МЧС провели профилактический рейд
  • Сотрудники ГИБДД проводят профилактическую операцию "Автобус"
  • За чрезмерную тонировку можно лишиться госномеров
  • В Калмыкии проводится профилактическая операция «Автобус»
  • Наличие задолженностей проверят на постах ГИБДД
  • Остерегайтесь коров на дорогах!
  • Сотрудники ГИБДД призывают быть предельно осторожными
  • В Калмыкии возобновили борьбу с чрезмерной тонировкой
  • Новый штраф за тонирование стекол
  • Вступил в силу обновленный регламент ГИБДД

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Ноябрь 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34