В КалмГУ прошел школьный конкурс «Ученик 2018»

Республиканский школьный конкурс «Ученик 2018» состоялся в рамках большого форума «Инновационная Калмыкия», который проводится на базе КалмГУ при поддержке регионального правительства. 21 работу по пяти номинациям представили учащиеся образовательных организаций республики.



Это информационные технологии, медицина, химия, электроника, сельское хозяйство. Экспертная комиссия отметила высокий уровень подготовки школьников, их заинтересованность и желание развиваться дальше.



Победитель конкурса получит от организатора грант в размере 20 тысяч рублей на реализацию своего проекта.



А мы напомним, что форум «Инновационная Калмыкия» продолжает сегодня свою работу. Так в эти минуты проходит межрегиональная научно-практическая конференция «Цифровизация региона: вызовы и возможности». Во второй половине дня запланировано проведение круглых столов по вопросам развития молодежного и социального предпринимательства и экспортного потенциала степного региона. Республиканский школьный конкурс «Ученик 2018» состоялся в рамках большого форума «Инновационная Калмыкия», который проводится на базе КалмГУ при поддержке регионального правительства. 21 работу по пяти номинациям представили учащиеся образовательных организаций республики.Это информационные технологии, медицина, химия, электроника, сельское хозяйство. Экспертная комиссия отметила высокий уровень подготовки школьников, их заинтересованность и желание развиваться дальше.Победитель конкурса получит от организатора грант в размере 20 тысяч рублей на реализацию своего проекта.А мы напомним, что форум «Инновационная Калмыкия» продолжает сегодня свою работу. Так в эти минуты проходит межрегиональная научно-практическая конференция «Цифровизация региона: вызовы и возможности». Во второй половине дня запланировано проведение круглых столов по вопросам развития молодежного и социального предпринимательства и экспортного потенциала степного региона.



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