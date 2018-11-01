В 2019-м в Калмыкии планируют отремонтировать кровлю 23 многоквартирных домов. В текущем году работы практически завершены, сообщают в профильном ведомстве, крыши обновлены в 16 домах Элисты, Городовиковска, Лагани и поселке Комсомольский. Таким образом, свои жилищные условия улучшили более шести тысяч граждан.



В следующем году запланирован капитальный ремонт кровель 23 домов в степной столице, в поселке Яшкуль, а также в селе Троицкое и поселке Комсомольский. В 2019-м в Калмыкии планируют отремонтировать кровлю 23 многоквартирных домов. В текущем году работы практически завершены, сообщают в профильном ведомстве, крыши обновлены в 16 домах Элисты, Городовиковска, Лагани и поселке Комсомольский. Таким образом, свои жилищные условия улучшили более шести тысяч граждан.В следующем году запланирован капитальный ремонт кровель 23 домов в степной столице, в поселке Яшкуль, а также в селе Троицкое и поселке Комсомольский.



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