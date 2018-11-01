Здесь и сейчас: о классификации инвалидности

Сегодня, в прямом эфире Радио России - Калмыкия – очередной выпуск программы «Здесь и сейчас». Представители Бюро медико-социальной экспертизы республики, а также Министерства социального развития расскажут о классификации и критериях установления инвалидности и устранении социальных рисков.



Слушайте программу «Здесь и сейчас» в 13 часов 14 минут на частоте 102 и 7 ФМ. Видеотрансляция на канале Радио Калмыкии в Ютьюб. Телефон в студии 4-11-26. Сегодня, в прямом эфире Радио России - Калмыкия – очередной выпуск программы «Здесь и сейчас». Представители Бюро медико-социальной экспертизы республики, а также Министерства социального развития расскажут о классификации и критериях установления инвалидности и устранении социальных рисков.Слушайте программу «Здесь и сейчас» в 13 часов 14 минут на частоте 102 и 7 ФМ. Видеотрансляция на канале Радио Калмыкии в Ютьюб. Телефон в студии 4-11-26.



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